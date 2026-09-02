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YENİ Parti lideri Özgür Özel'in Manisa programı belli oldu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 3 Eylül Manisa programı açıklandı. Özel, Manisa'nın Hacıhaliller Mahallesi'nde saat 15.00'te üzüm bağını, 16.00'da ise köy kahvesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelecek.

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YENİ Parti lideri Özgür Özel'in Manisa programı belli oldu
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 3 Eylül 2026 tarihli Manisa programının detayları kamuoyu ile paylaşıldı. Belirlenen takvime göre Özel, memleketi Manisa'da tarım ve köy ziyaretleri odaklı bir dizi temasta bulunacak.

YENİ Parti lideri Özgür Özel'in Manisa programı belli oldu - Resim : 1

ÜZÜM BAĞI VE KÖY KAHVESİ ZİYARETİ

Program kapsamında Özel'in ilk durağı Hacıhaliller Mahallesi olacak. Saat 15.00'te bölgedeki bir üzüm bağını ziyaret edecek olan YENİ Parti lideri, hemen ardından saat 16.00'da yine aynı mahallede bulunan köy kahvesine geçerek vatandaşlarla bir araya gelecek.

YENİ Parti tarafından programın detaylarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN 3 EYLÜL 2026 MANİSA PROGRAMI

•⁠ ⁠ Üzüm Bağı Ziyareti. (Saat: 15.00 / Yer: Hacıhaliller Mahallesi - Manisa)

•⁠ ⁠ Köy Kahvesi Ziyareti. (Saat: 16.00 / Yer: Hacıhaliller Mahallesi - Manisa)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
YENİ Parti Özgür Özel Manisa
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