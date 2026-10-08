Özgür Özel tutuklu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret edecek

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, geçtiğimiz salı günü tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i cezaevinde ziyaret edeceği öğrenildi.

VAHAP SEÇER DAHİL ÜÇ BAŞKANI ZİYARET EDECEK

Halk buluşmaları kapsamında bu hafta Mersin'de yurttaşlarla bir araya gelecek olan Özel, cuma günü ilk olarak Mersin Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gidecek.

YENİ Parti Lideri, burada Seçer'in yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile de görüşecek.

Özel buradaki görüşmenin ardından Silifke Anıt Meydanı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde yurttaşlarla bir araya gelecek.

"FON KRİZİNİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR" DEMİŞTİ

Üç belediye başkanının birden tutuklanmasına yol açan soruşturmaya tepki gösteren Özgür Özel, şunları söylemişti:

"Vahap Seçer geçen seçimin rahmetli Ferdi Zeyrek, Mansur Yavaş’la birlikte Türkiye şampiyonudur. Yüzde 60 oyla seçilmiş ilinde. Büyük bir mutabakatla seçilmiş. Yine hem Abdullah Başkanımız hem Mezitli Belediye Başkanımız, Ahmet Başkanımız yüksek oy oranlarıyla seçilmiş arkadaşlar.

Birincisi; orada millet kararını yüzde 60 gibi bir oy ile vermiş. Vahap Seçer’in bir özelliği, Türkiye Belediyeler Birliği’nin Başkanı olmasıdır. Türkiye Belediyeler Birliği’ndeki çoğunluğu kuruldukları günden beri kaybetmiş olmanın verdiği hırçınlıkla da bu işleri yapıyorlar. Ayrıca bu operasyonun, Mersin operasyonunun yani güneyden gelen bu sis ve örtünün, fon krizinin üstünü örteceğini umuyorlar."