Yeni nesil çeteleri yabancı istihbaratlar destekliyormuş! Bakan Çiftçi anlattı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışından yönetilen yeni nesil suç örgütlerinin bazı ülkelerin istihbarat servisleri tarafından desteklendiğini açıkladı. Çiftçi, bu yapıların “maşa” olarak kullanıldığını ve mücadeleyi zorlaştırdığını belirtti.

Yeni nesil suç örgütlerinin büyük ölçüde sosyal medya üzerinden faaliyet yürüttüğünü anlatan Çiftçi, örgütlerin elemanlarını sosyal medyadan bulduğunu, ödemeleri buradan yaptığını ve eylem talimatlarını çevrim içi kanallardan verdiğini ifade etti.

"İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ KULLANIYOR"

Önceki suç örgütlerinin belirli merkezleri ve fiziki mekânları bulunduğunu kaydeden Çiftçi, yeni yapıların ise sabit bir merkezinin olmadığını söyledi. Örgüt yöneticilerinin bir bölümünün yurt dışında bulunduğunu veya yurt dışına kaçtığını belirten Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Bazı ülkeler de bu kişilere istihbarat örgütleri vasıtasıyla imkân sağlıyor ve kendi kirli işlerini yaptırıyor. Onları maşa gibi kullanıyorlar. Bu nedenle bunlarla mücadele etmek diğer örgütlere göre daha zor.”

Çiftçi, sokak çetelerinin 2026 yılının sonuna kadar eylem yapamaz hâle getirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bu yapıların organizasyonlarının ve suç yöntemlerinin anbean takip edildiğini belirtti.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN AÇIKLAMA

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeye de değinen Çiftçi, ağır suç işleyen 15-18 yaş grubundaki kişilere ceza indirimi uygulanmaması ve işledikleri suçun karşılığını tam olarak görmeleri gerektiğini savundu. Yeni Şafak'a konuşan Çiftçi şunları söyledi:

“Sokak çetelerini 2026 yılının sonuna kadar eylem yapamaz hale getireceğiz. Bu yapıların suç işleme tarzlarını ve organizasyonlarını anbean takip ediyoruz. 15-18 yaş arasında suç işleyenlerle ilgili bir düzenleme bulunuyor. TBMM Adalet Komisyonu'nda, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Bu yaş grubundakilere yönelik yargılamalarda, ağır suçlarda herhangi bir indirime gidilmeden, işledikleri suçun karşılığını tam olarak görmesi gerekiyor.”





