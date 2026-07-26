Şapkalılar çetesinden Blok3'e suikast hazırlığı iddiası: Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Yeni nesil suç örgütlerinden 'Şapkalılar' çetesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Dosyaya giren ifadelere göre söz konusu çete, 'Blok3' sahne adıyla bilinen ünlü rapçi Hakan Aydın'ı hedef aldı.

ŞAPKALILAR, BLOK3'E SUİKAST HAZIRLIĞINDAYDI

Gazeteci Hatice Aksu'nin haberine göre; soruşturma makamlarının emniyet verilerine dayanarak yaptığı tespitlerde şüphelilerin Şapkalılar Suç Örgütü adına harekete geçtiği belirlendi.

Eylem için gereken silahların ve maddi desteğin bizzat örgüt yöneticileri tarafından sağlandığı dosyaya yansıdı. Ayrıca şüphelilerin bağlantı ağında, örgütle iltisaklı olabileceği değerlendirilen V.R.A. isimli bir şahsın da yer aldığı görüldü.

"BLOK3" İSİMLİ SUİKAST GRUBU

Emniyetin çalışmaları ve şüpheli ifadeleri, örgütün saldırı planını nasıl adım adım devreye soktuğunu ortaya koydu.

İddiaya göre eylemi koordine etmek amacıyla şifreli mesajlaşma uygulaması Signal üzerinden, hedefin adını taşıyan özel bir "Blok3" grubu kuruldu.

Takibe takılmamak için yurt dışı GSM hatları kullanan tetikçi grubuna eylem talimatının hiyerarşide yer alan D.A. ve 'Cesur' kod adlı şahıslar tarafından verildiği; Muğla'ya gitme talimatının ve anlık hedef konumlarının ise gruptaki 'Diyar' isimli bir başka şahıs üzerinden iletildiği saptandı.

MUĞLA'DA KISKIVRAK YAKALANDILAR

Saldırı için düğmeye basılmasıyla birlikte tetikçi grubu; İstanbul'dan kiraladıkları araçlar ve siyah renkli bir VIP minibüs (Vito) ile iddia edilen şarkıcının bulunduğu Muğla'ya doğru yola çıktı.

ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 sularında Muğla il sınırlarına giren araçlar, sivil polis ekiplerince kıstırıldı. "Dur" ihtarına uymayarak araçla kaçmaya çalışan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Kısa süren kovalamacının ardından araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

'Blok3' sahne adıyla bilinen ünlü rapçi Hakan Aydın

MENAJERİ VURACAKLARINI KABUL ETTİ

Gözaltına alınan şüphelilerden K.Y., Blok3'ün menajerini vurmayı kabul ettiğini belirtirken ifadesinde araçlardaki silahları hiçbir yerde kullanmadıklarını savundu.

Şüpheli, Muğla'ya asıl gidiş amaçlarının suikast olmadığını; polis çevirmesinden kaçan 'F.' isimli bir şahsı yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmak için bölgede bulunduklarını iddia ederek cinayet hazırlığı suçlamalarını reddetti.

Öte yandan Emniyet güçlerinin, örgütün diğer bağlantılarını ve suikast planının arkasındaki asıl azmettiricileri deşifre etmek için çalışmaları devam ediyor.