Polis, avukat, denetimli serbestlik memuru: Yeni nesil çete şüphelisi 37 kişiye tutuklama talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yeni nesil silahlı suç örgütleri" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettikleri ve suç örgütleriyle menfaat ilişkisine girdikleri öne sürülen şüpheliler, Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 37 zanlı, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

KAMU GÖREVLİLERİYLE İLİŞKİLERİ TESPİT EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, çete üyelerinin bazı kamu görevlileriyle irtibat kurduğu ve karşılıklı menfaat ilişkisi içerisinde hareket ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, çete üyelerinin görev ve yetki sınırlarına aykırı şekilde hareket eden kamu görevlilerinden suç kayıtları, aranma ve yakalama bilgileri, kırmızı bülten kayıtları, araç şerhleri ve gümrük geçişlerine ilişkin sorgulama bilgileri aldığı görüldü

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen soruşturma doğrultusunda İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi, denetimli serbestlik memuru, avukat ve polislerin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. (AA)