Yeni nesil çeteler iş yerlerini kurşuna diziyor: 6 kişi gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri"ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Bakırköy ve Kadıköy'de iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 30 Haziran ile 18 Temmuz tarihlerinde Bakırköy ve Kadıköy'deki bazı iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılar mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında eylemlere karıştıkları belirlenen, 2'si 18 yaşından küçük toplam 10 şüpheli hakkında "Nitelikli yağma" ve "Silahlı suç örgütüne üye olma" suçlarından yakalama, gözaltı ve arama kararı verildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 4 şüphelinin adliyedeki ifade işlemleri sürerken, firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

YAZIŞMALAR DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma dosyasına giren dijital yazışmalarda, şüphelilerin saldırı öncesinde hedef alınan iş yerinin konumuna ilişkin birbirlerine bilgi verdikleri, olay yerinden fotoğraf ve video paylaştıkları, saldırının ardından ise eylemle ilgili mesajlaştıkları tespit edildi.

Dosyada ayrıca silahlı saldırılara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin de delil olarak yer aldığı belirtildi. (DHA)