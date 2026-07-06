Yeditepe Üniversitesi mezuniyetinde NATO protestosu

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde, protestolar üniversite kampüslerine kadar sıçradı.

Yeditepe Üniversitesi mezuniyet töreninde, genç bir kadın öğrenci elinde pankartla mezuniyet alanına çıkarak zirve öncesi dikkat çeken bir protesto gerçekleştirdi.

Genç kadının elindeki pankartı açmasıyla birlikte mezuniyetteki diğer arkadaşları da hemen kendisine destek verdi. Alanda hep bir ağızdan, "Yeditepeden Ankara'ya, NATO'ya Hayır! Kampüslerimizde Saray'a, memlekette NATO'ya hayır!" sözleri yükseldi.

Salondaki kalabalıktan büyük alkış toplayan bu protesto, üniversitelerin de NATO karşıtı tepkilerde ön saflarda yer aldığını bir kez daha gösterdi.

PROTESTOLARA GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Protestoların ve tepkilerin bir diğer adresi ise doğrudan zirveye ev sahipliği yapacak olan başkent olmuştu. Dün Ankara Kızılay'da düzenlenen NATO karşıtı eylemlerde 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

NATO zirvesi öncesinde protestoları engellemeye yönelik şafak operasyonları da yapılıyor ve sadece Ankara'yla sınırlı kalmıyor dalga dalga büyüyor.