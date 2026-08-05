X platformundan İmamoğlu'na erişim engeli açıklaması

X platformu, Türkiye'deki mahkeme kararı doğrultusunda Ekrem İmamoğlu'nun resmî Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabına erişim engeli uygulandığını resmen duyurdu. Şirket, İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 2026/6804 sayılı kararına atıfta bulunarak, Türkiye yasaları gereği bu karara uymak zorunda kaldıklarını ancak karara itiraz ettiklerini belirtti.

'KARARA UYMAK ZORUNDA KALDIK ANCAK İTİRAZ EDİYORUZ'

X, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin yasaları bizi bu karara uymak zorunda bırakıyor olsa da, bu karara mahkemede itiraz ediyoruz ve tam şeffaflık ruhuyla mahkeme kararını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Şirket, benzer bir kararın Mayıs 2025'te İmamoğlu'na ait başka bir hesap için de alındığını ve o dönemde de karara itiraz edildiğini hatırlattı.

'İTİRAZ ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Açıklamada, bu tür kararların X'in Türkiye'deki erişimini engelleyebilecek yaptırımları tetikleyebileceği, ancak şirketin ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim ilkeleri doğrultusunda bu kararlara itiraz etmeye devam edeceği vurgulandı. X, "Platformun Türkiye'de erişilebilir kalmasının ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim açısından hayati olduğuna inanıyoruz" dedi.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEKİ SÜREÇ

X'in Mayıs 2025'teki karara ilişkin itirazının halen Anayasa Mahkemesi'nde beklemede olduğu ve son başvuruların ardından karar beklediği belirtildi. Şirket, ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı ve yerel yasalarla uyumlu olmayan içerik kaldırma taleplerine Türkiye'de ve dünya genelinde hukuki yollarla itiraz etmeye devam edeceğini duyurdu.