Dilek İmamoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu sözleri: Erişim engeline tepki gösterdi

Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğünün elinden alındığını belirterek, şimdi de sesinin vatandaşlara ulaşmasının engellendiğini söyledi.

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN EKREM İMAMOĞLU SÖZLERİ: ERİŞİM ENGELİNE TEPKİ GÖSTERDİ

İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına yeniden erişim engeli getirilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Milyonların Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğünü elinden aldınız. Şimdi de sesinin ulaşacağı yolları bir kez daha kapatıyorsunuz.

X hesabına yeniden getirilen erişim engeli, ifade özgürlüğüne yönelik sansür politikalarının bir kez daha devreye sokulduğunu gösteriyor.

Bir hukuk devleti, hesap kapatarak değil; hukuku işleterek ve temel hakları güvence altına alarak ayakta kalır."

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne ait X hesabına getirilen erişim engeli yeniden gündeme geldi. Engelli Web oluşumunun duyurusuna göre 226 bin takipçili hesap, 3 Ağustos 2026’da Türkiye’den görünmez hale getirildi.

Hesabın daha önce de 16 Temmuz 2026’da erişime engellendiği, ardından adının "CAOlletisim11" olarak değiştirildiği belirtildi.

Yeni Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, hesabın yeniden erişime engellenmesine tepki göstererek, "Korkunun ecele faydası yok! Ne yaparsanız yapın İmamoğlu’nu unutturamayacaksınız!" ifadelerini kullandı.