Üsküdar'da seçim öncesinde denge böyle değiştirildi: Hem operasyon hem transfer

Üsküdar Belediyesi’nde Başkan Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından başlayan süreç, 5 Eylül’de yapılacak başkanvekili seçimi öncesinde yeni bir boyut kazandı. İlk seçimin iptal edilmesinin ardından üç CHP’li meclis üyesi gözaltına alındı. İki üye ifadeye çağrılırken dört CHP’li üye de AKP’ye geçti. YENİ Parti, operasyon ve transferlerle Üsküdar Belediye Meclisi’ndeki iradenin değiştirilmeye çalışıldığını belirtti. AKP ise katılımları “yeni bir başlangıç” sözleriyle duyurdu.

Üsküdar, AKP iktidarı için sembolik bir önem taşıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın İstanbul'daki ikamet adresi Üsküdar Kısıklı. CHP, Sinem Dedetaş'tan önce Üsküdar'da en son 1994'te seçim kazanmıştı.

OY DENGESİ TAMAMEN DEĞİŞTİ

Üsküdar Belediye Meclisi’nde önceki dağılım CHP 28, AKP 14 ve MHP 3 şeklindeydi. Sonraki süreçte, dört son transferden önce CHP’nin 27, AKP’nin ise 17 üyeye sahip olduğu belirtildi.

Dört üyenin CHP’den ayrılarak AKP’ye geçmesiyle bu sayı CHP için 23’e, AKP için 21’e geldi. Gözaltındaki üç CHP’li üyenin oy kullanamaması hâlinde CHP tarafında seçime katılabilecek üye sayısı 20’ye düşüyor.

Önceki seçimin 22’ye karşı 18 oyla sonuçlandığı dikkate alındığında hem transferler hem de gözaltılar yeni oylamanın sonucunu doğrudan etkileyebilecek.

ÜSKÜDAR İÇİN DİKKAT ÇEKEN ANALİZ! "ERDOĞAN İÇİN PİLOT UYGULAMA" İDDİASI

Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz, Üsküdar’da yaşananları, seçim sisteminin geleceğine ilişkin daha geniş bir tartışma üzerinden değerlendirdi:

"Üsküdar’da yaşananlar, yeni rejimin “seçim sistemi”nin pilot uygulaması olarak görülmeli. Bu sistemde sandık kaldırılmıyor; önce seçilmiş irade tasfiye ediliyor, ardından yerine seçimi yapacak meclis yapısı yargı kararları, gözaltılar ve transferlerle yeniden dizayn ediliyor. Sonra seçim tekrarlanıyor.

Bu bağlamda kuşkum, 2028 için Erdoğan’a yalnızca “istisnai adaylık” yolunun açılması değil; cumhurbaşkanının Meclis tarafından, fakat bugünkü yetkileri korunarak seçileceği bir modelin hazırlanması ihtimali. Bu, iddia edildiği gibi parlamenter sisteme dönüş değil elbette. Meclisin bugün bile büyük ölçüde yitirdiği temel işlevi olan yürütmeyi denetleyen bir organ olmaktan tamamen çıkarılıp cumhurbaşkanlığı seçici kuruluna dönüştürülmesidir.

“Çözüm süreci” ve Ortadoğu’daki gelişmeler de bu dönüşüme partiler üstü rıza üretmenin gerekçesi hâline getirilebilir. Böylece Erdoğan, bir partinin adayı olarak değil, “devletin ve istikrarın devamlılığı” adına üzerinde uzlaşılması gereken zorunlu isim olarak sunulacak bir alan ortaya çıkar. Bunun anlamı iktidarın yüzde 50+1 riskini bertaraf etmesi ve muhalefetin ortak adayda birleşme ihtimali ortadan kaldırmasıdır. Artık milyonlarca seçmenin doğrudan tercihi, iktidarla havuç-sopa yöntemiyle pazarlık yapmaya her zaman meyilli birkaç yüz milletvekilini seçebilmekten ibarettir.

Sandığın bütünüyle ortadan kalkmadığı, fakat piknikten hallice bir pazar günü aktivitesine dönüştüğü senaryo bu (ya da benzeri) bir biçimde bize dayatılacak olabilir. Yani seçimler yapılmaya devam eder, fakat iktidarın seçim yoluyla el değiştirme ihtimali böylece sistemden tasfiye edilir."

SEÇİM ÖNCESİ GÖZALTINA ALINANLAR, TRANSFER OLANLAR

Üsküdar Belediye Meclisinde yenilenecek başkan vekili seçimine 2 gün kala iki CHP’li üye gözaltına alındı. 4 Eylül’deki İBB operasyonunda da CHP’li Ekrem Baki’nin gözaltına alınmasıyla sayı üçe çıktı. YENİ Parti, 13 İBB bürokratının gözaltına alındığını açıkladı. Üyelerin 5 Eylül’de oy kullanamayacak olması, önceki seçimin dört oy farkla bitmesi nedeniyle dengeleri kritik hâle getirdi. Ardından CHP’den istifa eden Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta törenle AKP’ye katıldı.

YENİ PARTİ'DEN ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ÖNÜNE ÇAĞRI

Özgür Çelik, dört meclis üyesinin transfer edilmesinin ardından vatandaşlara 5 Eylül saat 20.00’de Üsküdar Belediyesi önünde buluşma çağrısı yaptı.

KCK İDDİASINI EMİR ANLATTI

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, ilk oylama öncesinde bazı belediye meclis üyelerine çeşitli teklifler yapıldığını öne sürdü.

Emir, yaklaşık 40 kişinin bulunduğu bir toplantıda Ahmet Başbaydar’ın, KCK üyeliği iddiasıyla hüküm giyen ve 15 yıldır İngiltere’de bulunan oğlunun Türkiye’ye getirilebileceği yönünde kendisine teklif yapıldığını anlattığını iddia etti.

Başbaydar’ın, Adalet Bakanlığından bazı kişilerin kendisini arayarak "Senin oğlunu getirtiriz, yeter ki AKP lehine oy kullan" dediğini aktardığını belirten Emir, Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız’ın adının da bu iddialarda geçtiğini ifade etti.

Emir, iddiaların araştırılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar vahim iddialardır. Bu iddiaların üzerine gidilmelidir. Başta Sayın Bakan Yardımcısı olmak üzere kimse bu iddiaların üstüne yatamaz"

Emir ayrıca Hüseyin Kazan’ın oğlunun, ilk başkanvekilliği seçiminden yaklaşık bir hafta önce şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığını söyledi. Tahliye kararının Kazan’ın oyunu etkilemek amacıyla verilmiş olabileceğine ilişkin kaygıları bulunduğunu dile getirdi.

"Para teklif edilenler, tehdit edilenler, tahliye edilenler, 'senin oğlunu getirtiriz' diyenlerle birlikte o seçimi kazanmak için her şey yapılmıştır. Her türlü baskı yapılmıştır. Her türlü kirli senaryo gündeme getirilmiştir"

İLK SEÇİMİ CHP ADAYI KAZANDI

Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediye Meclisi’nde başkanvekili seçimi yapıldı. CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, ilk iki turda 26’şar oy aldı. AKP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin ise 16’şar oyda kaldı.

Üçüncü turda Çetinkaya’nın oyu 21’e gerilerken Gültekin 18 oy aldı. Dördüncü turda ise Çetinkaya 22, Gültekin 18 oy aldı. Dört oy geçersiz sayıldı. Böylece Sibel Tan Çetinkaya, Üsküdar Belediye Başkanvekili seçildi.