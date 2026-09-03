"KCK'dan hüküm giyen oğlunu getiririz" vaadiyle AKP'ye oy verildi! Üsküdar seçimlerinde skandal iddia

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Üsküdar Belediyesi başkanvekili seçiminde meclis üyelerine yönelik doğrudan yapılan teklifleri ve iddiaları Meclis'te düzenlediği basın toplantısında anlattı.

ÜSKÜDAR SEÇİMLERİNDE "'KCK'DAN HÜKÜM GİYEN OĞLUNU GETİRİRİZ' VAADİ İLE AKP'YE OY VERİLDİ İDDİASI

Murat Emir, seçim sürecinde belediye meclis üyelerine yönelik yapıldığını öne sürdüğü tekliflerin ayrıntılarını da paylaştı. Emir, yaklaşık 40 kişinin bulunduğu bir toplantıda Ahmet Başbaydar isimli meclis üyesinin, KCK üyeliği iddiasıyla hüküm giyen ve 15 yıldır İngiltere'de bulunan oğlunun Türkiye'ye getirilebileceği yönünde kendisine teklif yapıldığını söylediğini aktardı.

Emir'in aktardığına göre Başbaydar, Adalet Bakanlığı'ndan bazı kişilerin kendisini arayarak "Senin oğlunu getirtiriz, yeter ki AKP lehine oy kullan" dediğini ve bir sonraki oylamada da bu yönde oy kullanacağını ifade etti. Emir, bu iddialar kapsamında daha önce Üsküdar'da siyaset yapan Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız'ın da adının geçtiğini belirtti.

Emir, söz konusu iddiaların araştırılması gerektiğini belirterek, "Bunlar vahim iddialardır. Bu iddiaların üzerine gidilmelidir. Başta Sayın Bakan Yardımcısı olmak üzere kimse bu iddiaların üstüne yatamaz" dedi.

Emir ayrıca bir başka meclis üyesi Hüseyin Kazan'ın oğlunun, başkanvekilliği oylamasından yaklaşık bir hafta önce şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığını söyledi. Bu tahliyenin siyasi etkilerle meclis üyesinin oyunu etkilemek amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin kaygı ve şüpheleri bulunduğunu dile getirdi.

Seçim sürecinde farklı yöntemlerle baskı kurulduğunu savunan Emir, "Para teklif edilenler, tehdit edilenler, tahliye edilenler, 'senin oğlunu getirtiriz' diyenlerle birlikte o seçimi kazanmak için her şey yapılmıştır. Her türlü baskı yapılmıştır. Her türlü kirli senaryo gündeme getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Emir, tüm bu iddialara rağmen Sibel Tan Çetinkaya'nın başkanvekilliği seçimini kazandığını söyledi.