Tülay Hatimoğulları'ndan Demirtaş ve Öcalan açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İlke TV’nin YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Selahattin Demirtaş’a ilişkin açıklaması üzerinden yönelttiği soruyu yanıtladı. Hatimoğulları, iki ismin İmralı Süreci'ndeki rol ve misyonlarının farklı olduğunu söyledi.

Özel, “Ama biz birilerinin eve çıkmasını konuşmak yerine Demirtaş'ın evine kavuşmasını konuşmak isteriz. Demokratikleşmeye odaklanmak gerekiyor” demişti.

Hatimoğulları’na, Demirtaş’ın özgürlüğüne kavuşması talebinin PKK lideri Öcalan’ın yürüttüğü sürecin önüne konulmasını nasıl değerlendirdiği soruldu.

"DOĞRU BİR TARTIŞMA DEĞİL"

Hatimoğulları, Öcalan ile Demirtaş’ın karşı karşıya getirilmesinin yanlış olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu doğru bir değerlendirme değil. Çünkü Sayın Öcalan'la Sayın Demirtaş'ın karşı karşıya getirilmesi hiç de doğru bir tartışma değil.”

Geçmişte de Kürt siyasi hareketindeki farklı aktörler üzerinden karşıtlık oluşturulmaya çalışıldığını savunan Hatimoğulları, “Hem Sayın Öcalan'ın hem sevgili Selahattin Demirtaş'ın karşı karşıya getirilmesini son derece yanlış buluyoruz” dedi.

Hatimoğulları, “İkisinin bu mücadeledeki rolü ve misyonu çok farklı” değerlendirmesinde bulundu.

Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ile birlikte Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevi’nde ziyaret ettiklerini, aynı gün Figen Yüksekdağ ile de Kandıra Cezaevi’nde görüştüklerini hatırlattı.

Demirtaş ile Öcalan’ın karşı karşıya getirildiği haberlerin yoğunlaştığı dönemde bu ziyaretin gerçekleştiğini belirten Hatimoğulları, Demirtaş’a süreçteki rolüne ilişkin gazetecilere nasıl bir mesaj vermek istediğini sorduğunu aktardı.

DEMİRTAŞ'IN SÖZLERİNİ AKTARDI

Hatimoğulları, Demirtaş’ın kendisine verdiği yanıtı şöyle aktardı:

“Bugüne kadar Kürt hareketinin içinde bazı özneleri işte devlet diyebiliriz, farklı güçler diyebiliriz farklı odaklar diyebiliriz ne dersek diyelim ismine bizim içimize oynama hali bugüne kadar oldu. Ve farklı aktörleri işte bu silahları susturma konusunda farklı aktörler öne sürüldü bugüne kadar. Ben PKK'ye 'silah bırak' çağrısını yaparsam karşılık bulmaz. Ama Öcalan yaparsa karşılık bulur. Çünkü o örgütü kendi kurmuştur. Oradaki ağırlığı, oradaki misyonu başkadır, benim misyonum başkadır. Ben sonuna kadar bu sürecin içindeyim, arkasındayım. Üzerime ne düşüyorsa dışarıdaysam dışarıda, cezaevindeysem cezaevinde ben bu sürece destek vereceğim”