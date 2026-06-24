Transferler AKP'li Şamil Tayyar'ı da rahatsız etti: 'Seçimde görürüz' diyerek uyardı

Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, partiler arasında gerçekleşen transferlere yönelik duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Parti değiştirmeyi doğru bulmadığını belirten Tayyar, "Bir başka partinin oyuyla seçilen kişinin makamını koruyarak parti değiştirmesi yasaklanmalıdır." dedi.

ŞAMİL TAYYAR'DAN TRANSFERLERE TEPKİ

Siyasi partiler arasındaki transferler kamuoyunun tepkisini çekerken konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Şamil Tayyar, siyasi transferlerin yasaklanması gerektiğini vurguladı.

"Bugün çok farklı mecralarda, farklı siyasi görüşlere sahip dostlarla görüştüm. Milletvekili ve belediye başkanı transferlerine sıcak bakan tek kişi görmedim. Sosyal medyada da havanın değiştiğini gözlemliyorum. Bize yakın hesapların ilk defa bu denli vekil transferine tepkili olduğunu gördüm. Siyaset kurumunu tartışmalı hale getiren transferleri artık bir kurala bağlama zamanı geldi, geçiyor. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir ama bir başka partinin oyuyla seçilen kişinin makamını koruyarak parti değiştirmesi yasaklanmalıdır." diyen Tayyar, partisine yönelik transferler nedeniyle yoğun bir tepki oluştuğunun altını çizdi.

"SEÇİMDE GÖRÜRÜZ"

Söz konusu transferlerin AKP'ye yarardan çok zarar vereceğini vurgulayan eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, partisine de bir uyarıda bulundu:

"Parti kapatma, ihraç gibi sebeplerle geçiş mümkün olabilir, bağımsız kalabilir. Çok özel ve istisnai durumlar hariç, bu transferlerin hiçbir partiye fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Seçimde görürüz."

SİYASİ TRANSFERLERDE BİRİNCİLİK AKP'DE

2023 genel seçimleri ve 2024 yerel seçimlerinin ardından, 100’e yakın belediye başkanı ve milletvekili seçildikleri partilerden istifa ederek başka partilere geçti.

Bu transfer trafiğinin en fazla yoğunlaştığı adres ise AKP oldu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana muhalefet partilerinden ve bağımsızlardan toplam 76 belediye başkanı AKP'ye katıldı.

CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AKP'ye katıldı. (24 Haziran 2026)

Meclis'teki sandalye dağılımını değiştiren milletvekili transferlerinde ise AKP'ye katılan isimlerin sayısı, son olarak Nimet Özdemir'in geçişiyle birlikte 17'ye yükseldi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisine yönelik katılımın süreceğini belirtti.