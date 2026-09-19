Tepkilerin ardı arası kesilmiyor! Foça'da AKP'ye geçen Fıçı için yeniden istifa sesleri yükseldi!

İzmir’in Foça ilçesinde CHP’den seçildikten sonra AKP’ye geçen Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’ya yönelik tepkiler dinmiyor ve katlanarak büyüyor. Son olarak halk buluşmasında bir araya gelen Foçalılar, Fıçı’ya kırmızı kart gösterip "Saniye Fıçı istifa" sloganlarıyla protesto etti.

FOÇALILAR YİNE KIRMIZI KART GÖSTERDİ

“Foça Demokratik İradesine Sahip Çıkıyor İnisiyatifi”nin çağrısıyla Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda Halk Buluşması düzenlendi. Buluşmaya katılan yurttaşlar, CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’yı protesto etti.

Alanda “Foça İradesine Sahip Çıkıyor” pankartı açılırken, yurttaşlar kararlı bir şekilde “Saniye Fıçı istifa” sloganları attı. Foçalılar ayrıca Fıçı’ya kırmızı kart da gösterdi.

"BUNUN ADI İRADE HIRSIZLIĞIDIR"

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam, alanda yaptığı konuşmada Fıçı’nın AK Parti’ye geçişini "irade hırsızlığı" ve "rant ortaklığı" olarak tanımladı.

"OYLARIMIZI ALIP YÜZDE 49,06 İLE FOÇALILARIN İRADESİNİ ALIP SARAY'A TESLİM ETTİ"

Ramis Sağlam, seçim öncesinde verilen vaatlerin tutulmadığını ve koy satışlarının gündeme getirildiğini belirterek süreçte yaşananları şu sözlerle aktardı:

"CHP'den istifa edip AKP'ye geçişini sadece bir parti değişimi ve geçişi olarak değerlendirmiyoruz. Adını doğru koyalım. Bunun adı irade hırsızlığıdır. Biz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Foça halkı olarak bir irade belirledik. Dedik ki 'Oyumuzu ranta değil, doğaya veriyoruz'. Seçim öncesi Saniye Hanım ve o dönemin partisiyle birlikte bir randevu aldık, gittik görüştük. Seçim öncesi platform olarak kaygılarımız vardı. Rantçıydı, talancıydı diye kaygılarımız vardı. Maalesef geçen zaman bizi haklı çıkardı. Üzülerek söylüyoruz, haklı çıkardı. Seçim muharebesinde hanımefendi seçim broşüründe demişti ki 'Kamu satışı gerçekleştirmeyeceğim' demişti. Hatırlıyorsunuz, değil mi?

Seçim muharebesinde kamu satışı gerçekleştirmeyeceğini söyleyen Fıçı, çok kısa sürede vaatlerini unutarak koy satışlarını gündeme getirdi. Çok kısa süre sonra Mersinaki Koyu'nu satılığa çıkardı. 'SGK prim borçları var, ne yapalım' dedi. Gittik SGK İl Müdürü'yle de görüştük. Dedi ki; 'Biz hiç kimseye, hiçbir belediyeye SGK prim borçlarından dolayı hiçbir şekilde satış istemiyoruz'. Sadece satışa çıkacak yerlerin kendilerine listesini istediklerini söyledi. Bir muhalefet geliştirdik. Öyle bir kampanya yaptık ki hep birlikte Mersinaki Koyu'nun satışını durdurduk.

Ama kafada talan varsa, kafada yalan varsa, kafada hıyanet varsa karşımıza ikinci satışı, Kumburnu satışını çıkardı. Hepimiz bu süreci birlikte yaşadık. Koyu tüm muhalefetimize rağmen, 70 yaşındaki arkadaşlarımla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun önünde satışı engellemeye çalıştığımızda bize gülerek telefonda şunu söyledi: 'Mersinaki'yi de satacağım, Kumburnu'nu da satacağım, Karakumu da satacağım'. Kendisine verdiğim cevap şuydu: 'Madem satışa bu kadar hevesliydin, AKP'den ne farkın vardı' dedim. Bir buçuk yıl önce, şimdi AKP'li olduğunu kendisi ispatladı. Kapalı kapılar arkasında birileriyle görüştü. Kimlerle görüştü? Buranın emlakçı ofisleriyle görüştü. Yani burayı pazarlayacaklarla görüştü. AKP İl Başkanı da dahil olmak üzere haftalarca süren pazarlıklar sonucunda bu transfer gerçekleştirildi. Yani 'Gece yattım, sabah kalktım, AKP'ye geçeceğim'... Yalan. Öyle bir şey yok. Oylarımızı alıp yüzde 49,06 ile Foçalıların iradesini alıp saraya teslim etti."

TEPKİLER BİTMİYOR: TURNUVA ETKİNLİĞİNDE DE YUHALANMIŞTI

Saniye Bora Fıçı’ya yönelik protestolar bu buluşmayla sınırlı kalmadı. Birkaç gün önce İzmir’in Foça ilçesinde düzenlenen uluslararası plaj voleybolu turnuvasının akşam etkinliğine katılan Fıçı, ilçe meydanına geldiğinde de yurttaşların yuhalamalı, "istifa" sloganlı ve kırmızı kartlı protestosuyla karşılaşmıştı. (ANKA)