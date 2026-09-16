CHP’den AKP’ye geçen Fıçı yuhalandı: Foçalılar kırmızı kart gösterip 'istifa' diye bağırdılar!

İzmir’in Foça ilçesinde düzenlenen uluslararası plaj voleybolu turnuvasının akşam etkinliğine katılan, CHP'den seçilip AKP'ye geçen Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, ilçe meydanında yurttaşların yuhalamalı, "istifa" sloganlı ve kırmızı kartlı protestosuyla karşılaştı.

Polisin müdahale ettiği protesto öncesinde de Foçalılar "Tahammül etmiyoruz" diyerek halk buluşması düzenleyeceklerini duyurmuştu.

FIÇI’NIN ETKİNLİĞE GELİŞİ PROTESTOYLA KARŞILANDI

İzmir’in Foça ilçesinde düzenlenen uluslararası plaj voleybolu turnuvasının akşam etkinliğine katılan Saniye Bora Fıçı, ilçe meydanına geldi.

BirGün’de yer alan habere göre, yerel seçimlerde CHP’den Foça Belediye Başkanı seçildikten sonra AKP’ye katılan Fıçı’nın alana girişi sırasında kalabalık toplandı. Yurttaşlar Fıçı’yı yuhalayarak “istifa” sloganları attı.

KIRMIZI KART AÇTILAR, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Fıçı’ya tepki gösteren yurttaşlar kırmızı kart açarak protestoda bulundu. Protesto sırasında polis, alandaki yurttaşlara müdahale etti.

FOÇALILAR 'TAHAMMÜL ETMİYORUZ' DEMİŞ VE KAMPANYA BAŞLATMIŞLARDI

Fıçı’nın CHP’den AKP’ye geçmesinin ardından Foça’da “Foça İradesine Sahip Çıkıyor” adıyla bir kampanya başlatılmıştı.

Kampanya kapsamında yurttaşlar “Tahammül etmiyoruz” diyerek halk buluşması düzenleyeceklerini de dün duyurmuşlardı.

SERT SÖZLER: "KENDİNİ KURTARMA YOLUNU SEÇTİ" DEMİŞLERDİ

Hizmet etmek amacıyla parti değiştirdiğini savunan Fıçı’nın bu beyanını gerçek dışı olarak gören İnisiyatif, iktidar partisinin icraatlarına ve belediyelerin durumuna dikkat çekerek şu sert sözlerle tepki vermişlerdi:

"‘Transfer’ olduğu AKP, 24 yıllık iktidarı döneminde ülkeyi tam bir ekonomik çıkmaza sokmuş; emekçiyi, emekliyi sefalete, milyonlarca genci geleceksizliğe mahkum etmiştir. AKP’li belediyeler bir yandan sit ve tarım alanlarını satarak 'taşınmaz satışı' rekorları kırarken, SGK ve vergi borçları ise her geçen gün artmaya devam ediyor. Fıçı’nın bunları bilmemesi mümkün değildir. Fıçı, iktidar partisine geçerek hizmeti değil kendisini kurtarma yolunu tercih etmiştir"