Belediye Başkanı AKP’ye geçmişti: Foçalılar 'Tahammül etmiyoruz' dedi, kampanya başlattı

CHP’den seçildikten sonra 10 Eylül’de AKP’ye geçen İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’ya karşı ilçedeki çevre, emek örgütleri ve siyasi partiler "Foça Demokratik İradesine Sahip Çıkıyor İnisiyatifi"ni kurarak bir kampanya başlattı.

Oy haklarına sahip çıkacaklarını belirten inisiyatif üyeleri, yayımladıkları bildiriyle tüm yurttaşları 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 17.00’da Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenecek halk buluşmasına davet etti.

Cumhuriyet tarihinin demokrasi açısından en karanlık dönemlerinden birinin yaşandığı vurgulanan açıklamada, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce kayyum uygulamalarıyla başlayan; ardından gözaltı, tutuklama ve operasyonlar ile devam eden süreçte yerel yönetimlerin işlemez hale getirildiği ifade edildi.

"ESNAFLA SÜREKLİ KARŞIYA KARŞIYA GELMESİ TARTIŞMALI SIFATINI PEKİŞTİRDİ"

Çeşitli pperasyonlarla muhalif belediye başkanlarının AKP’ye geçmeye zorlandığını söylenerek şu değerlendirmeye yer verildi:

“31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP’nin aday çıkarmadığı Foça'da “tartışmalı” CHP adayı Saniye Bora Fıçı yüzde 49,6 oy alarak seçimi kazanmıştı. Fıçı'nın seçildikten sonra bile halkla, özellikle esnafla sürekli karşıya karşıya gelmesi tartışmalı sıfatını pekiştirdi”

SERT YANIT: "KENDİNİ KURTARMA YOLUNU SEÇTİ"

Hizmet etmek amacıyla parti değiştirdiğini savunan Fıçı’nın bu beyanını gerçek dışı olarak nitelendiren İnisiyatif, iktidar partisinin icraatlarına ve belediyelerin durumuna dikkat çekerek tepkisini şöyle dile getirdi:

“ ‘Transfer’ olduğu AKP, 24 yıllık iktidarı döneminde ülkeyi tam bir ekonomik çıkmaza sokmuş; emekçiyi, emekliyi sefalete, milyonlarca genci geleceksizliğe mahkum etmiştir. AKP’li belediyeler bir yandan sit ve tarım alanlarını satarak 'taşınmaz satışı' rekorları kırarken, SGK ve vergi borçları ise her geçen gün artmaya devam ediyor. Fıçı’nın bunları bilmemesi mümkün değildir. Fıçı, iktidar partisine geçerek hizmeti değil kendisini kurtarma yolunu tercih etmiştir”

"BİZ TAHAMMÜL ETMİYORUZ"

Evrensel'in haberine göre, seçmen iradesinin hiçe sayılmasına tahammül etmeyeceklerini söyleyen yurttaşlar, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Biz Foçalılar seçimi kazanan hangi parti olursa olsun demokratik işleyişe saygı duyar, bir sonraki seçimi bekler, tahammül gösterirdik. Ancak, oy verdiğiniz ve seçimi kazanmasını sağladığınız aday, bir süre sonra görüşlerini kesinlikle benimsemediğiniz bir partiye geçerse buna tahammül etmemiz beklenebilir mi? Biz tahammül etmiyoruz, siz de aynı duygu ve düşünceye sahipseniz 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 17.00’da Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda bir araya geleceğiz”

PROGRAM DA NETLEŞTİ

Halk buluşması öncesinde ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilecek bildiri dağıtım takvimi şu şekilde açıklandı: