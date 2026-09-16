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TBMM koridorlarında soğuk rüzgarlar: Başarır kafasını bile çevirmedi

TBMM koridorlarında karşılaşan YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç'ın selamlaşmadığı görüldü.

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Mahkemenin CHP kurultayına yönelik "mutlak butlan" kararının ardından CHP ile YENİ Partili isimler arasında soğuk rüzgârlar esmeye devam ediyor. Taraflar arasındaki gerginliğin TBMM'ye de yansıdığı görüldü.

TBMM KORİDORLARINDA SOĞUK RÜZGARLAR

Meclis basın koridorunda YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile mutlak butlan kararı sonrası göreve gelen yönetim tarafından atanan CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç karşılaştı.

TBMM koridorlarında soğuk rüzgarlar: Başarır kafasını bile çevirmedi - Resim : 1

YENİ PARTİLİ VE CHP'Lİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ SELAMLAŞMADI

Basın mensuplarının meraklı bakışları önünde gerçekleşen karşılaşmada ikilinin selamlaşmadığı dikkati çekti.

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YENİ PARTİLİ ALİ MAHİR BAŞARIR KAFASINI BİLE ÇEVİRMEDİ

Özellikle YENİ Partili Ali Mahir Başarır'ın başını dahi çevirmemesi, partiler arasındaki gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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