Butlan şantajdan sabıkalı 'tanığı' tahliye olur olmaz CHP yöneticisi yaptı!

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin soruşturmada 'duydum' diyerek tanık olan, dolandırıcılıktan yargılanan ve şantajdan sabıkalı bulunan Erkan Çakır, tahliye olur olmaz butlan CHP'sinin Spor Kurulu’nun Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu olarak görevlendirildi.

Eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Çakır, yeni görevini “Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bizi nerede görmek isterse orada oluruz...” sözleriyle duyurdu. Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar ile Spor Kurulu Başkanı Savaş Yıldırım’ın imzaladığı yazıda, Çakır’ın "spor dünyasıyla ilişkileri geliştirmek" üzere Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu olarak görevlendirildiği belirtildi.

Çakır, bu göreve ilk kez gelmiyor. Daha önce de CHP Spor Kurulu’nda Doğu Anadolu sorumluluğu yapmış, 2018’de görevinden ayrılmıştı.

Kurultay iddiasından Ankara’daki soruşturmaya

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 4–5 Kasım 2023 tarihli kurultayın ardından Çakır, dönemin CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın delegelerle para karşılığı anlaştığını öne sürdü. Yeşiltaş, paylaşımlar üzerine 20 Kasım 2023’te suç duyurusunda bulundu. Bursa’dan Ankara’ya gönderilen dosyada, Ocak 2024’te kurultaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Çakır başlangıçta Yeşiltaş’ın şikâyetinin muhatabıydı.

Çakır ifadesinde para alışverişine bizzat tanık olmadığını söyledi. İddiayı Ferhat İşçimen’den duyduğunu, söz konusu görüntülerin de kendisine gösterilmediğini belirtti.

ŞANTAJ MAHKUMİYETİ KESİNLEŞTİ

Kurultay soruşturması sürerken Çakır, İzmir’deki ayrı bir davada şantaj suçundan mahkûm edildi.

İzmir 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 22 Ekim 2024’te verdiği 20 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası, 6 Ocak 2025’te istinafta onandı.

17 Şubat 2025 tarihli yazısı, Çakır’ın ayrıca başka bir dosyada dolandırıcılık ve şantaj suçlamalarıyla yargılandığını ortaya koydu. Bu ikinci dosyadaki suçlamalar, kesinleşmiş şantaj mahkûmiyetinden ayrı.

Temmuz 2025’te Çakır’ın adı bu kez Ahmet Özer davasında geçti. Cezaevinde bulunduğu sırada duruşmaya SEGBİS üzerinden tanık olarak katılması kararlaştırıldı. Eylül 2025’te ise Çakır’ın kurultay iddiasının kaynağı olarak gösterdiği Ferhat İşçimen’in, Gürsel Tekin’in İstanbul il yönetimi listesinde yer aldığı ortaya çıktı.

TAHLİYE OLUR OLMAZ GÖREVİNE GELDİ

ANKA'nın aktardığına göre; 2025’te cezaevine giren ve paylaşılan son bilgilere göre geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Çakır, şimdi CHP Spor Kurulu’nda yeniden Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu olarak görevlendirildi.