TBB seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı belli oldu

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği, son iki yıl içinde üçüncü kez seçime gidiyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in vekâleten yürüttüğü görevinden tutukluluğu nedeniyle uzaklaştırılmasının ardından İmamoğlu'nun yerine vekâlet edecek isim, 15 Ekim Perşembe günü belli olacak.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI BELLİ OLDU

Ankara’da gerçekleştirilecek kritik seçimde Cumhur İttifakı adına yarışacak isim, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın

SEÇİLEN TUTUKLANIYOR

2024 yılında yapılan seçimleri kazanarak Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan İmamoğlu'nun 23 Mart 2025'te tutuklanmasının ardından başkan vekilliğine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar seçilmişti.

Karalar'ın da tutuklanmasıyla birlikte TBB bir kez daha seçime gitti. Yapılan son seçimi ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kazandı. Seçer'in de kendisinden öncekiler gibi tutuklanması üzerine, perşembe günü TBB başkan vekilliği seçimi yapılacak.