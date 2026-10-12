Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset TBB seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı belli oldu

TBB seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı belli oldu

Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği bir kez daha seçime gidiyor. Perşembe günü yapılacak seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı, AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
TBB seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı belli oldu
Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği, son iki yıl içinde üçüncü kez seçime gidiyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in vekâleten yürüttüğü görevinden tutukluluğu nedeniyle uzaklaştırılmasının ardından İmamoğlu'nun yerine vekâlet edecek isim, 15 Ekim Perşembe günü belli olacak.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI BELLİ OLDU

Ankara’da gerçekleştirilecek kritik seçimde Cumhur İttifakı adına yarışacak isim, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın oldu.

TBB seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı belli oldu - Resim : 1
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın
Son dakika | Vahap Seçer’den tutuklanmasının ardından ilk açıklama: Mersin halkının iradesine müdahaleSon dakika | Vahap Seçer’den tutuklanmasının ardından ilk açıklama: Mersin halkının iradesine müdahale

SEÇİLEN TUTUKLANIYOR

2024 yılında yapılan seçimleri kazanarak Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan İmamoğlu'nun 23 Mart 2025'te tutuklanmasının ardından başkan vekilliğine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar seçilmişti.

Karalar'ın da tutuklanmasıyla birlikte TBB bir kez daha seçime gitti. Yapılan son seçimi ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kazandı. Seçer'in de kendisinden öncekiler gibi tutuklanması üzerine, perşembe günü TBB başkan vekilliği seçimi yapılacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cumhur İttifakı AKP Seçim Ankara Belediye Başkanı Kocaeli
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro