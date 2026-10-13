Tarih de netleşiyor! Silahsızlanma kurulu Öcalan için İmralı’da yapılan evde toplanacak

Halktv.com.tr/ÖZEL HABER

HELİN YILMAZ

İmralı süreci son haftalarda yeniden ivmelendi ve art arda adımlar geldi. Dün yapılan açıklamayla PKK Kuzey Irak'taki 4 kampını boşalttığını duyurdu. Ayrıca büyük şehirlerdeki güçlerini de geri çekti. Şimdi gözler Meclis’ten geçen çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için toplanacak Milli Güvenlik Kurulu’nda.

Aynı zamanda toplantılarını sürdüren ve sürecin gidişatına ilişkin raporlar hazırlayan bir kurul daha var; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Takip ve Değerlendirme Kurulu. Kurulun ilk toplantısında 4 alt komisyon kurulması kararlaştırıldı.

Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonununun başkanlığını Abdullah Öcalan yapacak.

Peki, Abdullah Öcalan’ın koordinatör olacağı öne sürülen Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Kurulu’nun çalışma yöntemi nasıl olacak? Halktv.com.tr bu konudaki son kulis bilgilerine ulaştı.

KURULUN ADRESİ İMRALI

Kurulun nerede ve hangi koşullarda toplanacağı merak konusu olurken, edinilen bilgilere göre toplantılar Meclis yerine İmralı’da yapılacak.

Kaynaklardan aktarılan bilgilere göre kurul, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de gündeme getirdiği ve İmralı’da Öcalan için inşa edilen evde toplanacak. Kurul üyelerinin ise toplantılar için İmralı’ya gidip gelmesi öngörülüyor.

GÖZLER KURULUN ÇALIŞMA YÖNTEMİNDE

Komisyon ve kurulların genellikle milletvekillerinin katılımıyla TBMM’de toplandığına dikkat çekilirken, söz konusu kurul için İmralı’nın adres gösterilmesi sürecin işleyişine ilişkin yeni soruları beraberinde getirdi.

Ancak kurulun oluşumu, üyelerinin kimlerden oluşacağı, toplantı takvimi ve çalışma usulüne ilişkin ayrıntılar henüz netleşmiş değil. Takvimde önümüzdeki günlerde açıklanacak.