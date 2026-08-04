Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Son Dakika | YENİ Parti'ye bağışlar katlanarak büyüyor: Yaklaşık 300 milyon lira

Son Dakika | YENİ Parti'ye bağışlar katlanarak büyüyor: Yaklaşık 300 milyon lira

Son dakika haberi... YENİ Parti'nin bağış kampanyasında 6 günlük bilanço açıklandı. YENİ Partili Özgür Ceylan, kampanyaya toplamda 124 bin 102 yurttaşın 300 milyon liraya yakın bağışta bulunduğunu açıkladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika | YENİ Parti'ye bağışlar katlanarak büyüyor: Yaklaşık 300 milyon lira

Özgür Özel'in kurmaylarıyla birlikte CHP'den ayrılarak kurduğu YENİ Parti'ye bağışlar gün geçtikçe artıyor.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, kampanyanın 6'ncı gününde toplam bağış miktarını kamuoyuyla paylaştı.

Son Dakika | YENİ Parti'ye bağışlar katlanarak büyüyor: Yaklaşık 300 milyon lira - Resim : 1

"Geriye bakmayacağız" diyen YENİ Parti 44 il ve 639 ilçede örgütlendi"Geriye bakmayacağız" diyen YENİ Parti 44 il ve 639 ilçede örgütlendi

TOPLANAN MİKTAR 300 MİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

Ceylan'ın aktardığına göre 124 bin 102 yurttaş tarafından kampanyaya toplam 266 milyon 937 bin 45 TL'lik bağış yapıldı.

Günlük bilançonun yurttaşlarla şeffaf bir şekilde paylaşılacağını ifade eden Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Vatandaşlarımız; YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına 6 günde 124.102 vatandaşımız tarafından 266.937.045 TL bağışta bulunulmuştur. İktidar yürüyüşümüze omuz veren tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili paylaşımlarımız sürecek. YENİ Parti, milletin dayanışmasıyla büyüyor. 'Ülkenin geleceğinde ben de olacağım' diyen herkesi YENİ Parti’ye davet ediyoruz. Milletin partisinin yolu açık olsun. Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz."

Son Dakika | YENİ Parti'ye bağışlar katlanarak büyüyor: Yaklaşık 300 milyon lira - Resim : 3
YENİ Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın X paylaşımı (4 Ağustos 2026)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
YENİ Parti CHP Bağış Özgür Özel
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro