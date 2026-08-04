Son Dakika | YENİ Parti'ye bağışlar katlanarak büyüyor: Yaklaşık 300 milyon lira

Özgür Özel'in kurmaylarıyla birlikte CHP'den ayrılarak kurduğu YENİ Parti'ye bağışlar gün geçtikçe artıyor.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, kampanyanın 6'ncı gününde toplam bağış miktarını kamuoyuyla paylaştı.

TOPLANAN MİKTAR 300 MİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

Ceylan'ın aktardığına göre 124 bin 102 yurttaş tarafından kampanyaya toplam 266 milyon 937 bin 45 TL'lik bağış yapıldı.

Günlük bilançonun yurttaşlarla şeffaf bir şekilde paylaşılacağını ifade eden Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Vatandaşlarımız; YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına 6 günde 124.102 vatandaşımız tarafından 266.937.045 TL bağışta bulunulmuştur. İktidar yürüyüşümüze omuz veren tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili paylaşımlarımız sürecek. YENİ Parti, milletin dayanışmasıyla büyüyor. 'Ülkenin geleceğinde ben de olacağım' diyen herkesi YENİ Parti’ye davet ediyoruz. Milletin partisinin yolu açık olsun. Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz."