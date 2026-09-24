Son Dakika | YENİ Parti'nin "ismine itiraz" AYM'de: Tarih belli oldu

YENİ Parti'nin isim ve rumuzuna yönelik AYM'ye taşınan dosyanın görüşüleceği tarih belli oldu. "YENİ Parti" ile "Yenilik Partisi" arasındaki isim benzerliği yüksek yargıya taşındı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), ismin Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu iddia edilen başvuruyu 29 Eylül'deki Genel Kurul'da ele alacak.

YENİLİK PARTİSİ'NDEN TEKLİF

Öte yandan bugün Yenilik Partisi cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Yenilik Partisi Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisi, süreci değerlendirmek üzere olağanüstü ortak bir oturum gerçekleştirdi.

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, kurulların oy birliğiyle aldığı kararı duyurarak krizin kökten çözümü için YENİ Parti'ye resmi kurumsal birleşme teklifinde bulunduklarını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Yenilik Partisi'nin "YENİ Parti" isminin seçmende ve kamuoyunda kafa karışıklığına (iltibasa) yol açtığı iddiasıyla Yargıtay'a başvurmuştu. Başvuruyu inceleyen Yargıtay, YENİ Parti'ye gönderdiği tebligatta adın değiştirilmesi gerektiği yönünde ihtar yaptı.

YENİ Parti kurmayları ve Genel Başkan Özgür Özel ise partinin isminin halk tarafından verildiğini belirterek, isimde "yeni" kelimesini korumakta kararlı olduklarını ancak olumsuz bir AYM kararı çıkması durumunda alternatif isimlere yönelinebileceğini ifade etmişti.