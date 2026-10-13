Son Dakika | YENİ Parti'den 'bağış' iddialarına yanıt: İddialar yalan, butlan ve Cumhur İttifakı işbirliğinde

YENİ Parti’yle ilgili sosyal medyada yayılan iddia gündeme geldi. İddiaya göre, YENİ Parti kurulurken o dönem CHP'de Grup Başkanı da olan Özgür Özel’in, milletvekillerinden yapılan kesintileri geri çektirip YENİ Parti’ye aktardığı öne sürüldü. YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre ise bu iddiayı reddetti. Emre, söz konusu paranın bağış olmadığını, milletvekili maaşlarından yapılan grup kesintilerinin kalan kısmının iade edildiğini söyledi.

Böyle bir iddianın da dile getirilmesini şaşkınlıkla karşıladığını belirten Emre, "Biz gidiyoruz, ayrılıyoruz ve CHP'de bulunan arkadaşların masrafını da biz mi verelim? Harcamasını, grup harcamasını biz mi yapalım? Ben bu kadar saçma bir şey hiç duymadım açıkçası." dedi.

Emre, aynı zamanda fon krizine dikkat çekerek aylar öncesi yaşanan bir teknik prosedürün kamuoyuna konuşulmasının, "Bunun sanki çok bir şey bulunmuş diye bugün servis edilmesi -ki o tarihte de konuşulmuştu- bugün servis edilmesi de aslında işte Cumhur İttifakı ile butlan işbirliğini gösteriyor.

Yaklaşık 90 milyar dolarlık ülkemizin zararına sebebiyet veren büyük bir fon vurgunuyla karşı karşıyayız." dedi.

"BAĞIŞ DEĞİL"

Halk TV’de Deniz Bayramoğlu’nun sunduğu Gün Doğarken programına katılan YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, iddiaların sosyal medyada ve bazı medya organlarında gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

Emre, parlamentoda grubu bulunan partilerde grup harcamaları için milletvekili maaşlarından kesinti yapılmasının rutin bir uygulama olduğunu ifade etti:

“Bağış değil. Olay şundan ibaret.” Bütün partiler, parlamentodaki birtakım harcamaları için milletvekillerinden, maaşlarından kesinti yaparlar. Yani milletvekillerinin buna rızası vardır, milletvekilleri grubun harcaması için kendi maaşından, alacağı maaştan kesinti yaparlar ve orada bir bütçe oluşur. Yani grubun bütçesi olur o. Oradan da grup harcamalarını yapar, bu rutin bir şeydir.”

"TÜM VEKİLLERE İADE EDİLDİ"

Emre, YENİ Parti’ye geçen milletvekillerinin eski partilerinden ayrılacağı süreçte, grup bütçesinde kalan tutarın milletvekillerine iade edildiğini söyledi:

“Biz Yeni Partili milletvekilleri olarak o zaman bulunduğumuz partiden ayrılacağımızdan ötürü, Grup Başkanı da, Grup Başkanı sıfatıyla (o zaman genel başkanımız aynı zamanda Grup Başkanı sıfatıyla), o güne kadar yapılan harcamalar yapıldı, yapılmayan harcamalar ve milletvekillerinden kesilen, her birimizin maaşından kesilen miktarı, o gün itibariyle kalan kısmı tüm milletvekillerinin, yani 134 milletvekilinin hesabına iade etti. “Niye? Bir hak geçmesin diye"

"BU RUTİN BİR ŞEYDİR"

İddiaları reddeden Emre, işlemin YENİ Parti’ye para aktarımı olarak gösterilmesinin doğru olmadığını savundu:

“Sonrasında CHP'de kalanlar kendi bütçesiyle, kendi imkanlarıyla bütçe oluşturup harcamasını yapar, ayrı. Biz YENİ Parti'yi kurduk, YENİ Parti'nin grup bütçesini oluşturmak için bizim maaşımızdan kesinti yapılır, bu rutin bir şeydir. Yani bu böyle bağış yapılıp geri alınma diye bir şey söz konusu değil.”

"BUTLANDA KALANLAR BİZİM PARAMIZLA MI HARCAMA YAPMALI?"

Emre, eski partide kalanların grup harcamalarının YENİ Parti’ye geçen milletvekillerinin maaş kesintileriyle karşılanmasının beklenemeyeceğini belirtti:

“Şimdi şunu mu bekliyorlardı insanlar? Biz, butlan geldiğinden, öyle bir hukuksuzlukla karşılaştığımızdan; ne kanunun açık hükmü, ne tüzük hiçbir şey uygulanmadığı bir ortamda parti kurmak ve ayrılmak durumunda kaldığımız bir noktada; orada kalanlar, yani butlanda kalanlar, harcamalarını da bizim paramızla mı yapmalı? Bu mu doğal? Bu mu doğru olan?”

"CUMHUR İTTİFAKI VE BUTLAN İŞBİRLİĞİ"

Emre, iddianın bugün yeniden gündeme getirilmesini siyasi bir kampanya olarak değerlendirdi:

“Şimdi bu tabii hani çok saçma bir şey, konuşulması dahi saçma. Bunun sanki çok bir şey bulunmuş diye bugün servis edilmesi -ki o tarihte de konuşulmuştu- bugün servis edilmesi de aslında işte Cumhur İttifakı ile butlan işbirliğini gösteriyor.”

Emre, gündemde başka iddialar varken YENİ Parti’ye yönelik karşı bir kampanya yürütüldüğünü öne sürdü:

“Yaklaşık 90 milyar dolarlık ülkemizin zararına sebebiyet veren büyük bir fon vurgunuyla karşı karşıyayız. Böylesine bir ortamda, kendi partisinin genel başkan yardımcılarının belgesiyle, bilgisiyle milyarlık yolsuzluk yaptığı bir ortamda, bizim bunu ispatladığımız bir ortamda, bize yönelik karşı saldırıyı, Cumhur İttifakı butlanla işbirliği yaparak, üzerindeki baskıyı azaltmaya çalışıyor.”

Emre, iade edilen paranın milletvekili maaşlarından yapılan kesintilerden oluştuğunu ve kişi başı yaklaşık 60 bin lira olduğunu söyledi:

“Yani milletvekili maaşından yapılan kesintiden bahsediyoruz, toplam hatırladığım kadarıyla adam başı 60 bin lira bir paraydı iade edilen para hatırladığım kadarıyla.”

Emre, işlemi “çok detay prosedür bir işlem” olarak nitelendirdi ve YENİ Parti’nin yoluna vatandaşlardan aldığı destekle devam ettiğini söyledi. İddianın yeniden gündeme getirilmesine tepki gösteren Emre, sözlerini şu soruyla tamamladı:

“Biz hem kendi grubumuzun harcamalarını, hem de orada butlanda kalan insanların harcamalarını mı yapalım?”