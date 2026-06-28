Son Dakika | Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı iddia edilen Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Başsavcılık, Tanrıyar hakkında 2 farklı suçlamayla yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan resmi duyuruda, Tamar Tanrıyar’ın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinde yer alan "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlarını işlediği gerekçesiyle yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında Türk Ceza Kanununun 299. Maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 217/a maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmış olup şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Yayınladığı videolarla ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Özgür Özel'i hedef alan Tamer Tanrıyar, dün yayımladığı YouTube videosunda Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan’ın ailesini suçlamıştı.

Tanrıyar'ın, Erdoğan'ın ailesine yönelik "kripto" diyerek 'FETÖ' iması yapması üzerine şu ifadeleri kullandığı görülmüştü:

"Sen ne anlatıyorsun kadın? Merak edersen 15 Temmuz gecesinin görüntülerini izle. Reis evin kapısından çıkarken yanında Serhat Albayrak’ı da, Berat Albayrak’ı da görürsün. Turkuvaz’ın gazete dağıtımını kendi dünya görüşüne göre mi düzenleyecek?"

"1 TEMMUZ'A KADAR MÜSAADE"

Tanrıyar, çektiği videoda üstelik 'süre' de vermişti. Tanrıyar, "Onları şimdilik uyarıyorum, acele kopunbunlardan. Ve bu teşkilattan bu ay sonuna kadar çıkın. Size 1 Temmuz'a kadar müsaade. Yani 4 gününüz var çocuklar. Koptunuz koptunuz, yoksa beni susturamazsınız." demişti.