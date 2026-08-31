Son Dakika | Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye 'helal para' yanıtı

Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV gazetecilerinin sorularını, partinin ilk kez kapılarını açtığı Genel Merkez'de yanıtladı.

Özel, Muharrem İnce'nin yeni parti tartışmaları sırasında yaptığı "Parti kurmak, turşu kurmaya benzemez, zor iştir. Helal parayla kuracaksan zor iştir" sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÖZEL: İLK DUYDUĞUMDA ALINDIM

Muharrem İnce'nin sözlerini ilk duyduğunda alındığını söyleyen Özgür Özel, daha sonra açıklamanın bağlamını değerlendirdiğini belirtti. Özel, şu sözleri kullandı:

"Muharrem Bey'in kendi açıklaması var; o bana 'Memleketi kapatmayayım, butlan gelirse oraya geçeriz' diye söylemişti. Hatta onu bile eleştirenler olmuştu daha sonra. Yani butlan ihtimalinde bir partiye gitme ihtimali Muharrem Bey'in de dile getirdiği bir şeydi. İlk duyduğumda buruldum sonra konuşurken laf buraya gelmiş.

Muharrem İnce birçok zorlu süreç yaşadı. Parti içinde rakip oldu, Kemal Bey ile yarıştığında çok sert süreçler oldu. Parti kurduğunda işte "Saray'ın adamı" veya bir ara "Saray'a giden CHP'li"... Ben dedim asla böyle bir şey yoktur, olmaz. Ben Muharrem İnce'nin hiçbir sürecinde ona kötü konuşmamışımdır çünkü partinin evladıdır. Bu süreçte de kendisi partiden ayrılmıştı. Partiye davet ettik, geldi, otobüsün üstüne çıktı şey yaptı. Ben böyle şeylerde kişinin kendi beyanını çok esas alırım.

MUHARREM İNCE MESAJ ATIP AÇIKLADI

Buraya gelmeden yirmi dakika önce, Parti Meclisi toplantısı sırasında cep telefonuma mesaj atmış Sayın İnce ve demiş ki 'Sayın Genel Başkanım, vurgum helal parayla Memleket Partisi'ni kurduğuma ve orada yaşadığım zorluklara ilişkin.' Hani o geçmişte de diyorlardı ya "Beşli çete finanse ediyor Memleket Partisi'ni" falan geçmişte. 'Helal parayla kurduğumuzu ve Memleket Partisi maceramıza yönelik. Size yönelik bir şey yok.' diye nazik bir mesaj atmış.

O böyle dedikten sonra ben Muharrem İnce şunu kastetti diyemem. Önemli bir şey. Belli ki mikrofon uzatıldığında da bu açıklamayı yapacak. Bana da nazik bir dille... Onun dışında kendi tercihi yani CHP'de kalmak. Bunun dışında yani bizim iktidar hedefimiz var ve iktidarla mücadele etmek ve iktidar olmaya çalışmamız lazım. Zaten bir yandan yargı eliyle parti karıştırılmışken bir başka meşguliyet, bir başka tartışma falan hiç gerek yok. Eski dosttan düşman olmaz. Ben o mesajı da öyle açıkladıktan sonra geçer giderim."