Son Dakika | Özgür Özel'den Erdoğan'a jet yanıt! "Dış mihrakların tercih ettiği birisi varsa..."

CHP Lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye yönelik “klikler” ve “dış mihraklar” sözlerine Gaziantep’te yanıt verdi. STK temsilcileriyle bir araya gelen Özel, iktidarın CHP’nin iç işleyişine müdahale etmeye çalıştığını savunarak, “Vallahi CHP’de bir tane dış mihrak varsa o da sensin” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın CHP’ye yönelik “Ama buna rağmen bizim arzumuz ve umudumuz şudur: CHP'nin içindeki bu kliklerden, dış mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı, elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır” sözlerine CHP Lideri Özgür Özel’den sert yanıt geldi.

Gaziantep’te STK temsilcileriyle bir araya gelen Özel, Erdoğan’ın CHP’ye ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Partisinin hedef alındığını savunan Özel, CHP’de bir iç çekişme olmadığını söyledi.

Özel, yaşananları “AK Parti’nin yargı kolları eliyle Cumhuriyet Halk Partisi’nde hukuksuz bir işgal” sözleriyle değerlendirdi.

"DIŞ MİHRAK SENSİN"

Erdoğan’ın CHP’ye yönelik sözlerine doğrudan yanıt veren Özel, iktidarın parti içi süreçlere müdahale ettiğini savundu. CHP’nin kurultay sürecini hatırlatan Özel, şunları söyledi:

"Değerli başkanlarım, yöneticilerim, dostlarım, kardeşlerim biz bir yandan bunları yapmak için uğraşırken, bir yandan bizimle uğraşan Erdoğan bugün de döndü ve Cumhuriyet Halk Partisi için diyor ki ‘Efendim içlerinde bir şey var, biz hiçbir yerinde yokuz.’ Yemin ederim neresinde biliyor musunuz? Senin işin ne? Biz burada yapmışız partimizde kurultayımızda. Ardından ihtiyaç duyulmuş olağanüstü kurultayda geçerli oyların tamamını almışız. Sürekli bizimle uğraşan, davalar açtıran, davaları o adalet celladına yakından takip ettiren ve en sonunda da daha karar açıklanmadan hemen önce ‘İnşallah memleketimiz çok yakında hak ettiği gibi bir muhalefete kavuşacak’ deyip Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayını iptal ettiren, diyor ki ‘Hiçbir yerinde yokum.’ Bugün de çıkmış ‘İnşallah’ diyor ‘CHP dış mihraklar tarafından içine sokulanlardan kurtulacak’ diyor. Vallahi CHP’de bir tane dış mihrak varsa o da sensin. Senin parti üstünde yaptığın hesaplar."

ÖZEL BUNLARI HATIRLATTI

Özel, konuşmasının devamında “dış mihrak” tartışmasını Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump üzerinden sürdürdü. Türkiye’nin madenleri, altınları, uçak siparişleri ve enerji politikaları üzerinden değerlendirmelerde bulunan Özel, Erdoğan’a şu sözlerle yüklendi:

"‘Dış mihrakların tercih ettiği yönetici’ dediği memlekete Amerika’nın büyükelçisi geliyor, diyor ki ‘Vallahi’ diyor ‘Trump, çok akıllı adam’ diyor. ‘Erdoğan’la anlaşacak’ diyor. ‘Onda olmayanı verecek, onda olanların hepsini alacak’ diyor. ‘Onda olanların hepsi’ dediği nadir toprak elementlerini diyor. Bizim buradaki işte Ordu’nun, Giresun’un yüzde 80’i madenlere açılmış, madenleri maden ruhsatlarını. Altınları diyor, Kaz Dağı’nın altındaki altınları diyor. Diyor ki ‘Erdoğan’dan her şeyi alacak.’ ‘Uçak siparişini’ diyor, 250 tane. Ucuzu varken Amerika’dan pahalıya doğalgaz almayı söylüyor. Her şeyi alacak diyor ‘Ona olmayanı verecek’ diyor. Ne olmayan? Olmayan meşruiyet."

"SEN TRUMP'IN HESABISIN"

Özel, Erdoğan’ın CHP içindeki bazı kişileri “dış mihrakların tercih ettiği” kişiler olarak göstermeye çalıştığını söyledi. Buna karşılık asıl dış müdahale hesabının Erdoğan’ı iktidarda tutmak isteyen çevrelerden geldiğini savunan Özel, şöyle devam etti:

"Buradan, ‘Dış mihrakların tercih ettiği CHP’deki kişiler’ diyene diyorum ki dış mihrakların tercih ettiği birisi varsa o da memleketin başında tutmak için bin türlü plan yapıp bunu da açıktan söyleyen Amerika’dır, Trump’tır, sen Trump’ın hesabısın. Biz milletin hesabıyız. Biz binadan çıktık, millete sığındık. Bugün geldik Gaziantep’in vicdanına sığındık. Milletle birlikte yürümeye devam edeceğiz."

"CHP'DE İÇ ÇEKİŞME YOKTUR"

Konuşmasında partililere ve vatandaşlara da seslenen Özel, CHP’de bir iç tartışma yaşanmadığını söyledi. Özel’e göre yaşanan süreç, iktidarın CHP’yi etkisizleştirme çabasının bir parçası.

Özel, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

"Hem partililerimizi hem vatandaşlarımızı bir konuda bir kez daha uyarmak, hatırlatmak isterim. Bugün CHP’de bir iç çekişme, bir iç tartışma yoktur. Bugün AK Parti’nin yargı kolları eliyle Cumhuriyet Halk Partisi’nde hukuksuz bir işgali vardır. Bizimle yarışmaktan korkanlar partimize butlan atayarak, kayyım atayarak partimizi adaysızlaştırmanın, kurumsuzlaştırmanın, lidersizleştirmenin hesabı içindedirler."

"BU OYUNU BOZACAĞIZ"

CHP Lideri Özel, konuşmasının sonunda partisinin hukuki süreçleri sonuna kadar işleteceğini söyledi. Erdoğan’ın iktidarını sürdürme hesabına karşı mücadele edeceklerini belirten Özel, Gaziantep’ten “Bu oyunu bozacağız” mesajı verdi:

"Bu yüzden biz bundan sonra meseleyi bir kez daha ifade ederim ki Erdoğan’la milletin iktidarı değiştirme umudu arasında görüp partimizde tüm hukuki süreçleri sonuna kadar işletip Gazi’nin kurduğu, emanet ettiği partiye sonuna kadar sahip çıkıp ama Erdoğan’ın hesabı, birilerinin hesabıyla uyuşacaksa ve bu parti baş aşağı çakılmak üzere bir kötü planın parçası yapılmaya çalışılacaksa hele hele bu partinin önümüzdeki dönem Erdoğan’ın iktidarının bir dönem daha sürmesi planının parçası halinde bu parti üzerinde bir takım oyunlar oynanacaksa aha da söylüyorum, ‘Biz bu oyunu bozacağız.’ Biz bu oyunu bozacağız. And olsun ki biz bu oyunu bozacağız. Bu oyunu Gazi’nin adını taşıyan Gaziantep’ten ilan ediyorum, bu milletle birlikte bu oyunu bozacağız. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız ama eninde sonunda bu iktidarı değiştirip Gazi’nin partisini tekrar iktidar yapacağız. Söz veriyorum. Omuz verenlere, katkı sağlayanlara, yolumuzda yoldaş olanlara, yanımızda olanlara selam olsun."