Son Dakika | Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' sözü ile CHP'yi hedef aldı! "Türkiye buna ihtiyaç duyuyor"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, AKP 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda CHP’yi hedef aldı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce CHP için kullandığı “arınma” vurgusuna benzer ifadeler kullanan Erdoğan, “Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, konuşmasında normalleşme ve siyaset dili mesajı verirken CHP’ye yönelik sert ifadeler kullandı.

CHP içindeki tartışmalara değinen Erdoğan, AKP’nin bu sürecin tarafı olmadığını iddia etti. Erdoğan, “Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim yine söylüyorum: Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz” dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız.

Birbirlerine tuzak kurdular, birbirlerinin kuyularını kazdılar, birbirlerini şikayet ettiler ve bizim değil, yargının değil, bizzat kendi elleriyle, kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler.

Bir Frankenstein ürettiler, şimdi de ceremesini çekiyorlar.”

BİR KEZ DAHA KILIÇDAORĞLU'NUN SÖZLERİNİ KULLANDI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP için daha önce yaptığı “arınma” vurgusu, bu kez Erdoğan’ın konuşmasında gündeme geldi. Erdoğan, CHP’nin içindeki yapılarından kurtulmasının Türkiye siyaseti açısından önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Ama buna rağmen bizim arzumuz ve umudumuz şudur: CHP'nin içindeki bu kliklerden, dış mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ardından dikkat çeken şu sözleri söyledi:

“Başarabilirler mi, başaramazlar mı, elbette bunu biz bilemeyiz.

Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır.”

Erdoğan, muhalefetin gücünü tabandan ve seçmenden alması gerektiğini belirterek CHP’ye yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Erdoğan, “Gücünü tabandan almayan, gücünü seçmeninden almayan, gücünü Türkiye üzerine hesabı olan birtakım dış güçlerden gücü, yolsuzlukla elde edilmiş, yetim paradan kara paradan alan muhalefet Türkiye'ye zarar getirir” dedi.

Erdoğan, CHP’yi hedef aldığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İçinde birlik olmayan teşkilatlarının biri Şam’dan, biri Şark’tan çalan bir yapının Türkiye’ye de, milletimize de sunabileceği hiçbir katkı yoktur.

Bizim bütün arzumuz, Türkiye’nin normalleşmesidir.

Bu, elbette her konuda mutabık olabileceğimiz anlamına gelmez.

Ancak iktidar kadar muhalefetin de ayaklarının bu vatan topraklarına basması, bu milletin değerlerinden beslenmesi hayati derecede önemlidir.”