Son Dakika | Özgür Özel'den CHP il başkanları kararı

CHP Lideri Özgür Özel'in kurmayları butlan MYK'sı toplanmadan önce olağanüstü kurultay için delege imzalarını genel merkeze teslim ederken CHP'de görevden almalar da gündemde. İl başkanlarını butlanın görevden alacağı iddiasının ardından CHP Lideri Özel'den de hamle geldi. Özel, il bakanları ile toplantı yapma kararı aldı.

77 İL BAŞKANI OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DEDİ

Butlan CHP'sinin MYK'sında Kılıçdaroğlu'nun ilk başkanlarını görevden alacağı söylendi. Butlan yönetimini tarafından da e Meclis grup başkanvekilliği için yapılacak atamaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

CHP’de kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel cephesinden yeni bir hamle geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 74 il başkanıyla birlikte Genel Merkez’e giderek kurultay talebiyle toplanan imzaları teslim etti. Genel Merkez’e 833 noter tasdikli imza sunulurken, İstanbul delegelerinden gelen 170 imza da dosyaya eklendi. Toplam sayı 1003’e ulaştı. İmzalar 15 gün içinde incelenecek. Sürecin MYK toplantısında ele alınması bekleniyor.