Son Dakika | Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti.

MANSUR YAVAŞ ÖZGÜR ÖZEL'İ TEBRİK ETTİ

91 milletvekili ile birlikte Özgür Özel, CHP'den ayrılarak beklenen YENİ Parti'yi resmen kurdu ve Ankara'daki Anadolu Kulübünde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Partinin kurucu kadrosu ile düzenlenen toplantıda Özgür Özel, oy birliğiyle Yeni Parti Genel Başkanı seçildi.

Genel Başkan seçilen Özgür Özel'e CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan tebrik telefonu geldi.

Yavaş YENİ Parti’nin kuruluşu ve Özgür Özel’in genel başkan seçilmesini tebrik ederek, "YENİ Parti’nin ülkemiz demokrasisine ve millet iradesinin güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.