Son Dakika | Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) çalışmalarının ve yeni dönem yol haritasının ele alındığı Birlik Meclisi Olağan Toplantısı Kocatepe Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Birlik Başkanı, Birlik Meclisi Birinci ve İkinci Başkan Vekili, Kâtip Üyelerin ve encümen üyelerin seçimi gerçekleştirdi.

UZLAŞI SAĞLANDI

Mansur Yavaş, AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile gidilen uzlaşı sonrası tek aday oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi.

"GELECEĞİ BİRLİKTE KURACAĞIZ"

Seçim öncesi açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde de ortak akılla, dayanışmayla ve birlikte çalışma iradesiyle yol almanın çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, tüm siyasi partilerimizin ortak mutabakatıyla Encümen Üyeliği ve Komisyon Üyelikleri için ortak listeler hazırlanmıştır. Bu yaklaşımın, Birliğimizin siyaset üstü kimliğini ve dayanışma kültürünü daha da güçlendireceğine inanıyorum.

Tarihi Kentler Birliği'nin amacı bellidir: Kentlerimizin tarihî dokusunu korumak, kültürel mirasımızı geleceğe taşımak ve yerel yönetimler arasında güçlü bir iş birliği zemini kurmak. Bu hedef doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrıştırmadan, ortaklaştırarak; rekabetle değil dayanışmayla; geçmişimize sahip çıkarak geleceği birlikte kurmaya devam edeceğiz."