Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Özel, İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak mesaj: İnancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz

Özel, İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak mesaj: İnancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz

CHP Lideri Özgür Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ortak mesaj yayınladı. Mesajda, "Bu ülkenin yarınlarına olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" vurgusu yapıldı.

Özel, İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak mesaj: İnancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz
Son Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçilmiş İBB Başkanı ve tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya X hesaplarından aynı anda ortak mesaj yayınladı.

Özgür Özel ve İmamoğlu'ndan duygusal Anneler Günü mesajıÖzgür Özel ve İmamoğlu'ndan duygusal Anneler Günü mesajı

"DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİĞİ BİR GELECEĞİ HEP BİRLİKTE KURMAK ZORUNDAYIZ"

Mesajda, "Bu ülkenin yarınlarına olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" vurgusu yapılırken, "Artık, ülkemizin kirli siyasetin gölgesinden kurtulduğu, hukukun üstünlüğünün hâkim olduğu, demokrasinin güçlendiği bir geleceği hep birlikte kurmak zorundayız" ifadeleri dikkat çekti.

"İNANCIMIZDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Üç ismin ortak mesajı şöyle:

"Bu ülkenin yarınlarına olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Çünkü biz; zor zamanlarda kenetlenen, dayanışmayı büyüten, milletinin derdini kendi derdi bilen, memleketi için omuz omuza veren büyük bir milletiz.

Artık, ülkemizin kirli siyasetin gölgesinden kurtulduğu, hukukun üstünlüğünün hâkim olduğu, demokrasinin güçlendiği bir geleceği hep birlikte kurmak zorundayız.

Birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz. Ve Türkiye’ye hep birlikte umut olacağız.

Çünkü biz birlikte güçlüyüz."

CHP Lideri Özgür Özel'in paylaşımı:

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı:

Özel, İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak mesaj: İnancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz - Resim : 2

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın paylaşımı:

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro