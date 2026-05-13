Özel, İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak mesaj: İnancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçilmiş İBB Başkanı ve tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya X hesaplarından aynı anda ortak mesaj yayınladı.

"DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİĞİ BİR GELECEĞİ HEP BİRLİKTE KURMAK ZORUNDAYIZ"

Mesajda, "Bu ülkenin yarınlarına olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" vurgusu yapılırken, "Artık, ülkemizin kirli siyasetin gölgesinden kurtulduğu, hukukun üstünlüğünün hâkim olduğu, demokrasinin güçlendiği bir geleceği hep birlikte kurmak zorundayız" ifadeleri dikkat çekti.

"İNANCIMIZDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Üç ismin ortak mesajı şöyle:

"Bu ülkenin yarınlarına olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Çünkü biz; zor zamanlarda kenetlenen, dayanışmayı büyüten, milletinin derdini kendi derdi bilen, memleketi için omuz omuza veren büyük bir milletiz.

Artık, ülkemizin kirli siyasetin gölgesinden kurtulduğu, hukukun üstünlüğünün hâkim olduğu, demokrasinin güçlendiği bir geleceği hep birlikte kurmak zorundayız.

Birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz. Ve Türkiye’ye hep birlikte umut olacağız.

Çünkü biz birlikte güçlüyüz."

CHP Lideri Özgür Özel'in paylaşımı:

— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 13, 2026

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın paylaşımı: