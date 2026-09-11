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Son Dakika | İmamoğlu'nun yargılandığı davada adres değişikliğine gidildi: Duruşma Silivri'ye alındı

Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu'nun beraberindeki 12 kişiyle yargılandığı Büyükçekmece Davası'nda adres değişikliğine gidildi. Duruşma Silivri'ye alındı.

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Son Dakika | İmamoğlu'nun yargılandığı davada adres değişikliğine gidildi: Duruşma Silivri'ye alındı
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Mart 2025'ten bu yana tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında yer aldığı 12 kişinin yargılandığı davanın 22 Eylül'de görülecek duruşma adresi Büyükçekmece Adliyesinden Silivri'ye taşındı.

BÜYÜKÇEKMECE'DEN SİLİVRİ'YE ALINDI

Buna göre duruşma, Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kendi duruşma salonu yerine Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki 4 No’lu duruşma salonunda yapılacak.

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GEREKÇE: SALON KAPASİTESİNİN YETERSİZLİĞİ

Gazeteci Zühal Çiloğlan'ın haberine göre, Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi söz konusu adres değişikliğine gerekçe olarak; İmamoğlu’nun avukatının müvekkilinin duruşmada bizzat savunma yapma talebini içeren dilekçesi, sanık ve müdafi sayısı ile duruşmaya katılımın yoğun olabileceği ihtimali karşısında mevcut salonun fiziki kapasitesinin yetersiz kalacak olmasını gösterdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Silivri Ekrem İmamoğlu İBB
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