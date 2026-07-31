Son Dakika | İmamoğlu'ndan Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasına ilk tepki

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İmamoğlu, bu tablonun anayasal düzene ve milletin seçme hakkına saldırı olduğunu belirtti ve Dedetaş'ın yanında olduklarını vurguladı.

"BU TABLO MİLLETİN SEÇME HAKKINA SALDIRIDIR"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Siyaseti yargı kollarına devreden Saray rejimi bu kez de Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'ı hedef aldı ve tutukladı.

Seçilmiş belediye başkanlarını peş peşe adliye koridorlarına taşıyan, gözaltı görüntülerini servis eden bu tablo anayasal düzene ve milletin seçme hakkına saldırıdır.

Sinem Başkanımız'ın yanındayız."

NE OLMUŞTU?

2024 Yerel Seçimleri'nde yüzde 49,9 oyla Üsküdar Belediye Başkanı seçilen CHP'li Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında beraberindeki 5 kişiyle birlikte 29 Temmuz Çarşamba günü gözaltına alınmıştı.

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından savcılık; Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik ve Bülent Orhan Tozkoparan'ın tutuklanmasını talep ederken, Ceyhun Ünlü ile Adem Altıntaş hakkında ise adli kontrol kararı verilmesini istedi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.