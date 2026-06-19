Son Dakika | İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi soruşturmasnda 12 kişi tutuklandı

Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat’a yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 27 kişiden 12’si tutuklandı, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat’a yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında 16 Haziran’da gözaltına alınan 27 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltındakilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Savcılık, 16 kişi için tutuklama, 11 kişi için ise adli kontrol talep etti.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Sulh ceza hâkimliği 12 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 15 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

ÇALIK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İBB davası kapsamında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi’ne yönelik operasyonla ilgili açıklama yapmıştı. Çalık, gözaltı sürecini üzüntüyle takip ettiğini belirterek belediyedeki idari ve teknik kadrolara güvendiğini söylemişti.

Çalık, söz konusu imar dosyalarının şeffaf ve kayıtlı işlemler olduğunu savunmuştu. Belediyenin tüm süreçlerde mevzuata uygun hareket ettiğini belirten Çalık, iddiaların “adalet duvarına çarpıp karşılıksız kalacağını” ifade etmişti.

Gözaltındaki çalışma arkadaşlarına ve ailelerine destek mesajı veren Çalık, “Hak yerini bulacak” diyerek Beylikdüzü halkına hizmet etmeye devam edeceklerine inandığını dile getirmişti.