Murat Çalık'tan Beylikdüzü Belediyesi operasyonu tepkisi: İddialar adalet duvarına çarpacak

İBB davası kapsamında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İmar mevzuatına ve ruhsat projelerine aykırı yapılara usulsüz şekilde iskan belgesi düzenlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye çalışanları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat ve yapı denetim firması yetkililerinin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti.

MURAT ÇALIK'TAN BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ OPERASYONU TEPKİSİ

Çalık, paylaşımında gözaltı işlemlerini üzüntüyle takip ettiğini belirterek, belediyede görev yapan idari ve teknik kadrolara güvendiğini vurguladı. Çalık, çalışma arkadaşlarının dürüstlüğüne ve kamu ahlakına kefil olduğunu söyledi.

Operasyona gerekçe gösterilen imar dosyalarının tamamının şeffaf ve kayıt altında yürütülen işlemlerden oluştuğunu savunan Çalık, belediyenin tüm süreçlerde yasal mevzuata uygun hareket ettiğini belirtti.

Çalık, “Biz mevzuat neyi gerektiriyorsa onu yaptık. Kentimizin düzenini koruma noktasında yapıcı bir yaklaşım sergilerken, yasal sınırların dışına çıkan uygulamalara karşı da hukukun öngördüğü denetim ve encümen süreçlerini objektif şekilde işlettik” dedi.

“İDDİALAR KARŞILIKSIZ KALMAYA MAHKÛM”

Belediye yöneticileri ve teknik personelin suçlu gibi gösterilmesini haksızlık olarak nitelendiren Çalık, operasyonların ne kendisinin ne de çalışma arkadaşlarının Beylikdüzü halkına hizmet anlayışını gölgeleyemeyeceğini ifade etti.

Çalık açıklamasında, “Ortaya atılan bu iddialar, adalet duvarına çarpıp karşılıksız kalmaya mahkûmdur” ifadelerine yer verirken, gözaltındaki çalışma arkadaşlarına ve ailelerine destek mesajı gönderdi.

“Hak yerini bulacak” diyen Çalık, kendisinin ve çalışma arkadaşlarının yeniden halkla buluşarak hizmet etmeye devam edeceğine inandığını belirtti.