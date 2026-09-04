Son Dakika | Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı

Sosyal medya ve YouTube’daki yayınları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terör örgütü propagandası yapma” iddialarıyla gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan Arslan’ın evinde arama yapıldı. Aramada bazı dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma sürüyor.

OYA LALE ARSLAN KİMDİR?

Tam adı Oya Lale Özan Arslan olan gazeteci ve sunucu, mesleğe 1992’de Anadolu Ajansı'nın radyo ve görüntü servisinde başladı. Metin Uca ile kültür-sanat programı sunduktan sonra haberciliğe yöneldi. CTV’de haber spikerliği, TRT Radyo’da ise programcılık yaptı. 2009’da Halk TV kadrosuna katıldı.

Özellikle Gezi Parkı eylemleri dönemindeki yayınlarıyla tanınan Arslan, Halk TV’de haber bültenleri sundu ve köşe yazıları kaleme aldı. Halk TV’den ayrılmasının ardından 2019’da Bizim TV’nin kuruluş ekibinde yer aldı. Arslan, son yıllarda kendi adını taşıyan YouTube kanalında ve Meltem TV’de yayımlanan “25. Saat” programında gündeme ilişkin yayınlar yapıyordu