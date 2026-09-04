Son dakika | Veri hırsızlığı soruşturmasında 31 avukata gözaltı! Bakan Gürlek duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek sorgulama sistemleri üzerinden kullanılmasına yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasına "Vatandaşlarımızın mahremiyeti bizim için dokunulmazdır!" vurgusuyla başlayan Gürlek, "Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi, ticari bir meta hâline getirilmesi ve bu bilgiler kullanılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

VERİLERİ "PANEL" ÜZERİNDEN HUKUK BÜROLARINA SATMIŞLAR

Açıklanan ayrıntılara göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Ekipler, yurttaşlara ait kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirildiğini ve “panel” adı verilen sorgulama sistemlerine yüklendiğini belirledi. Yapılan incelemeler, bu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığını ve abonelik yöntemiyle kullandırıldığını ortaya çıkardı.

"HACİZ BAŞLATILDI" YALANIYLA MAĞDUR ETMİŞLER

Söz konusu hukuk bürolarının, aralarında hiçbir vekâlet veya hukuki ilişki bulunmayan yurttaşların kişisel bilgilerine bu paneller üzerinden ulaştığı saptandı. Büroların, ulaştıkları yurttaşları;

“Borcunuz yasal takibe düştü”,

“Uzlaşma sürecini kaçırdınız”,

“Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı”

gibi gerçeğe aykırı ifadelerle hedef alarak mağduriyet oluşturdukları kayıtlara geçti.

31 AVUKATA GÖZALTI, 39 BÜRODA ARAMA

Gürlek, yürütülen adli sürecin aşamalarını da paylaştı. Soruşturmanın ilk etabında yasa dışı sistemi kuran, işleten ve para akışını sağlayan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığını belirten Gürlek, 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldığını bildirdi.

Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte, yasa dışı panel sistemini kullandığına ilişkin somut delil elde edilen 31 avukat hakkında bugün gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerine başladı.

Açıklamasını, "Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze ve soruşturmada görev alan tüm kamu görevlilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" sözleriyle sürdüren Gürlek, "Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kâr kalmayacaktır" dedi.

Gürlek'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

Vatandaşlarımızın mahremiyeti bizim için dokunulmazdır!

Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi, ticari bir meta hâline getirilmesi ve bu bilgiler kullanılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez.

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda; vatandaşlarımıza ait kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek “panel” adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde bu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı; bazı hukuk bürolarının da herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine bu sistemler üzerinden ulaşılarak “borcunuz yasal takibe düştü”, “uzlaşma sürecini kaçırdınız”, “hakkınızda haciz işlemi başlatıldı” gibi gerçeğe aykırı ifadelerle mağdur edildiği anlaşılmıştır.

Soruşturmanın ilk aşamasında yasa dışı sistemi kuran, işleten ve gelir akışında yer aldığı tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlemler yapılarak 10 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. Soruşturmanın genişletilmesiyle de yasa dışı panel sistemini kullandığına ilişkin somut deliller elde edilen 31 avukat hakkında bugün gözaltı kararı verilmiş, 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerine başlanmıştır.

Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze ve soruşturmada görev alan tüm kamu görevlilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum.

Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kâr kalmayacaktır.