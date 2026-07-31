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Halk TV Siyaset Son Dakika | Eren Ali Bingöl dahil 3 belediye başkanı AKP rozeti takıyor

Son Dakika | Eren Ali Bingöl dahil 3 belediye başkanı AKP rozeti takıyor

Son dakika... CHP’li Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanvekili Sacit Aslan'ın cumartesi günü AKP'ye katılacağı iddia edildi.

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Son Dakika | Eren Ali Bingöl dahil 3 belediye başkanı AKP rozeti takıyor
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HalkTV yazarı İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından bildirdiğine göre 3 belediye başkanı cumartesi günü AKP'ye katılacak ve rozetleri takılacak. Saymaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP’li Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanvekili Sacit Aslan, yarın AK Parti’ye katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında üç CHP’liye rozet takacak."

İBB'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

2024 yerel seçimlerinde CHP'den seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AKP'ye geçeceği yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, Bingöl sosyal medya hesabından İBB'yi hedef alan eleştirel bir video paylaşmıştı

Bingöl, paylaştığı videoya, "Bir süredir sizlere anlatmaya çalıştığım gibi, 50 bin Tuzlalının evlerinin yıkılması riskiyle karşı karşıyayız. İki yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadık ama maalesef sorunun çözümünde hiç mesafe alamadık" notunu düşmüştü

AKP iddialarına sessiz kalan Eren Ali Bingöl İBB'yi eleştirdi: Paylaşımını yorumlara kapattıAKP iddialarına sessiz kalan Eren Ali Bingöl İBB'yi eleştirdi: Paylaşımını yorumlara kapattı

İDDİALARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Bingöl'ün bu çıkışı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulmuş birçok kullanıcı Bingöl'ü eleştirmişti. Belediye başkanının bu hamlesi, partisinden istifa edip AKP'ye katılacağı yönündeki iddiaları yeniden alevlendirmişti. Bingöl ise iddiaları cevapsız bırakmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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