Son Dakika | Eren Ali Bingöl dahil 3 belediye başkanı AKP rozeti takıyor

HalkTV yazarı İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından bildirdiğine göre 3 belediye başkanı cumartesi günü AKP'ye katılacak ve rozetleri takılacak. Saymaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP’li Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanvekili Sacit Aslan, yarın AK Parti’ye katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında üç CHP’liye rozet takacak."

CHP’li Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, yarın AK Parti’ye katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında üç CHP’liye rozet takacak. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) July 31, 2026

İBB'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

2024 yerel seçimlerinde CHP'den seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AKP'ye geçeceği yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, Bingöl sosyal medya hesabından İBB'yi hedef alan eleştirel bir video paylaşmıştı

Bingöl, paylaştığı videoya, "Bir süredir sizlere anlatmaya çalıştığım gibi, 50 bin Tuzlalının evlerinin yıkılması riskiyle karşı karşıyayız. İki yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadık ama maalesef sorunun çözümünde hiç mesafe alamadık" notunu düşmüştü

İDDİALARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Bingöl'ün bu çıkışı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulmuş birçok kullanıcı Bingöl'ü eleştirmişti. Belediye başkanının bu hamlesi, partisinden istifa edip AKP'ye katılacağı yönündeki iddiaları yeniden alevlendirmişti. Bingöl ise iddiaları cevapsız bırakmıştı.