Son Dakika | Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı! 11 yıl hapsi istendi

63 gündür tutuklu bulunan Komedyen Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz” adlı gösterisindeki sözleri nedeniyle üç ayrı suçtan cezalandırılması istendi. İddianamede, dosyaya 500’ü aşkın CİMER başvurusu ve şikâyetin girdiği belirtildi. Göktaş hakkında 11 yıl 2 aya kadar hapis talep edildi.

Komedyen Deniz Göktaş hakkında, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelediği “Ölü Deniz” adlı gösteride kullandığı ifadeler nedeniyle iddianame düzenlendi.

3 Eylül 2026 tarihli iddianamede Göktaş’ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret”, “basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

ERDOĞAN DENİZ GÖKTAŞ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ

İddianamede soruşturmanın, gösterinin 24 Haziran’da Göktaş’ın YouTube hesabından yayımlanmasının ardından resen başlatıldığı belirtilsede Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan da şikayetçi olarak yer aldı. CİMER’e ve farklı başsavcılıklara yapılan şikâyetler de aynı dosyada birleştirildi.

İddianamede delil olarak video çözümleme tutanakları, Göktaş’ın telefonuna ilişkin bilirkişi raporu ve savcılık ifadesi gösterildi. Göktaş’ın ifadesinde gösteri metnini kendisinin yazdığını ve videoyu kendi hesabından paylaştığını söylediği aktarıldı.

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ERDOĞAN SÖZLERİ SUÇLAMA KONUSU OLDU

Savcılık, Göktaş’ın Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki bazı sözlerinin eleştiri sınırlarını aştığını ileri sürdü. İfadelerin Erdoğan’ın toplumdaki şeref, onur ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu savunuldu.

Bu suçlama yönünden Adalet Bakanlığının 13 Ağustos 2026’da kovuşturma izni verdiği kaydedildi.

GÖSTERİDEN ÜÇ BÖLÜM İDDİANAMEDE

İddianamede Göktaş’ın oruç tutanlara, Kur’an-ı Kerim’e ve denize kapalı kıyafetle giren kadınlara ilişkin sözleri ayrı ayrı değerlendirildi.

Savcılık, bu ifadelerin dinî inançları nedeniyle toplumun bir kesimini hedef aldığını öne sürdü. Dosyaya giren 500’ü aşkın CİMER başvurusu ve şikâyet de gerekçe gösterilerek sözlerin kamu güvenliği açısından “açık ve yakın tehlike” oluşturduğu iddia edildi.

Göktaş’ın bu nedenle TCK’nin 216 ve 218’inci maddeleri kapsamında cezalandırılması istendi.

DALTONLAR İÇİN AYRI SUÇLAMA

Gösteride, “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütü üzerinden tetikçi tutmaya ilişkin anlatım da iddianamede yer aldı.

Savcılık, bu bölümdeki ifadelerin suç örgütünün eylemlerini övdüğünü, meşru gösterdiğini ve suça ulaşılmasını kolaylaştırdığını ileri sürdü. Bu nedenle Göktaş’a “suçu ve suçluyu övme” suçlaması yöneltildi.

İddianamede ifade özgürlüğünün rahatsız edici ve şoke edici düşünceleri de kapsadığı, ancak bu hakkın sınırsız olmadığı belirtildi. Savcılık, Göktaş’ın sözlerinin ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığını savunarak üç suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Ayrıca olası mahkûmiyet hâlinde Göktaş’ın belirli haklardan yoksun bırakılması ve gözaltı ya da tutuklulukta geçirdiği sürenin verilecek cezadan düşülmesi istendi.