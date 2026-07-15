Son Dakika | Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti

CHP'nin 4. Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal Antalya'da, tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetti.

Olcay Baykal'ın cenazesi, defnedilmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin

cenaze aracıyla Antalya Havalimanı'na, buradan da hava yoluyla Ankara'ya gönderildi.

Olcay Baykal’ın, cuma günü Ankara'da düzenlenecek törenle merhum Deniz Baykal'ın yanında toprağa verilecek.

20 Temmuz 1938 tarihinde dünyaya gelen Baykal, 1963'te Deniz Baykal ile dünya evine girmişti.

Baykal'ın lise aşkı olan Olcay Baykal, eşinin aksine siyasetten uzak durmayı tercih etti.

Olcay Baykal bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

LİSEDE FLÖRT, ÜNİVERSİTEDE AŞK

Deniz Baykal, Olcay Hanım ile evlilik hikayesini o dönem gazeteci olan Ali Öztunç'a şöyle anlatmıştı:

"Olcay’la Ankara’dan Antalya’ya gittik ve ailelere açıldık. Sonra malum süreç yaşandı. Babam, Olcay’ı babasından istedi. Bende gittim. Söz kesildi. Çıktık Ankara’ya geldik. Bir süre sonra Olcay’ın babası Ankara’ya geldi ve İzmir Caddesi’nde bize ev kiraladı. Ailelerimiz düğün istiyordu. Biz taraftar değildik. ‘Bizim özelimiz, biz evleniriz siz karışmayın’ yanıtını verdik.

O yıllarda üniversitede asistandım. Oda arkadaşıma durumu anlattım. Bir hafta için alarak Olcay’la beraber Akçakoca’ya geldik. Yolda Olcay ile nikahı düşünüyordum. 16 Eylül 1961 tarihiydi. Otobüsten indik ve küçük bir pansiyona yerleştik. Öglen saatleriydi. Denize girelim istedik. Mayolarımızı, havlularımızı elimize aldık ve sahile doğru yürüdük. Çarşı merkezinden geçerken belediye binasını gördüm. Olcay’a bekle dedim, binaya girdim.

Belediye başkanının yanına gittim ve evlilik için ne gerekiyor diye sordum. Adam yüzüme baktı ve ‘Buyurun Deniz Bey evlilik kolay, size bir kahve ikram edelim’ dedi. Şaşırdım. Başkan’a ve ‘Beni nereden tanıyorsunuz’ diye sordum. Güldü ve ‘Sizin oda arkadaşınızın eşi Akçakocalı. Siz geleceğinizi söyleyince arayıp yardım istedi. Biz de siz gençler kendinizi yalnız hissetmeyin istedik” dedi. Cebimdeki, ‘Yıldırım nikahı yapabilir’ belgesini çıkardım ve verdim.

Dışarı çıktım ve Olcay’ı çağırdım. Başkanın karşısına oturduk. İki şahit lazım. Oradan bir odacı ile yoldan geçen birini çevirdik. Nikah şahitliklerimizi yaptılar. Belediyeden çıktık ve denize gittik. Artık evli bir çift olarak yüzdük. Akşam kaldığımız pansiyona döndüğümüzde bir de baktık ki ahali mini bir eğlence hazırlamış."

3 yıl önce hayatını kaybeden Deniz Baykal ve lise aşkı Olcay Baykal'ın, Ataç ve Aslı adında 2 çocukları var.