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Son Dakika | Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Ezgi Önalan gözaltına alındı

Son dakika haberi... Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), İstanbul Şube Başkanı Avukat Ezgi Önalan'ın sabaha karşı evine düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı.

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Son Dakika | Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Ezgi Önalan gözaltına alındı
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Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Avukat Ezgi Önalan, sabaha karşı evine düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Derneğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ezgi Önalan'ın evine düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alındığı belirtilirken, aynı operasyon kapsamında çok sayıda avukat müvekkilinin de gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldığı ifade edildi.

Son Dakika | Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Ezgi Önalan gözaltına alındı - Resim : 1

"NATO’YA DİKENSİZ GÜL BAHÇESİ VAADEDEN SİYASİ OPERASYONLARA SON VERİLSİN!"

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Şube Başkanımız Av. Ezgi Önalan sabaha karşı evine düzenlenen polis operasyonu ile gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak çok sayıda müvekkilinin de gözaltına alındığı bilgisini edindik. NATO’ya dikensiz gül bahçesi vaadeden siyasi operasyonlara son verilsin!"

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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