Son dakika | Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı
Son dakika... Buca Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Buca Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya tutuklandı. (ANKA)
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi