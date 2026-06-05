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Son dakika | Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı

Son dakika... Buca Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı.

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Son dakika | Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı
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Buca Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya tutuklandı. (ANKA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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