Son Dakika | Bıçaklanan YENİ Parti Vekili Melih Meriç'ten iyi haber geldi! İlk açıklamasını yaptı

Sağlık durumu hakkında 13 gündür açıklama yapılmayan YENİ Partili Melih Meriç, sessizliğini bizzat bozdu. Meriç, sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini açıkladı.

Son olarak yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirilen YENİ Partili Melih Meriç’ten sevindiren haber geldi. Meriç, sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamasını X hesabından yaptı.

Meriç’in sağlık durumuyla ilgili son açıklama 13 gün önce yapılmıştı. İyileşme sürecinin devam ettiğini belirten Meriç, kendisine destek veren İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve sevenlerine teşekkür etti.

Meriç, Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği mektubu da paylaştı.

"SAĞLIĞIM HER GEÇE GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR"

Meriç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Silivri’den ulaşan bu kıymetli not, iyileşme sürecimde yalnızca büyük bir moral değil, aynı zamanda güçlü bir dayanışma duygusu da verdi. Sağlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor; bu süreçte gösterilen ilgi ve güzel dilekler ise gücüme güç katıyor.

Geçmiş olsun dilekleri, içten temennileri ve dayanışması için Sayın Ekrem İmamoğlu’na, hastanede gerçekleştirdiği nazik ziyareti ve gösterdiği yakın ilgi için Sayın Dilek İmamoğlu’na gönülden teşekkür ediyorum.

Sevgisini, duasını ve desteğini esirgemeyen tüm sevenlerime de ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

En kısa zamanda yeniden görevimin başında, Gaziantep’imizin ve sizlerin hizmetinde olmayı büyük bir özlemle bekliyorum.

Sevgi ve saygılarımla."

NELER OLMUŞTU?

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, 18 Ağustos akşamı Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile yaşadığı tartışma sırasında bıçaklandı. Karın bölgesinden ağır yaralanan Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bağırsaklarında hasar oluştuğu belirlenen Meriç, ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Soruşturma kapsamında Keleş’in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Seydi Ahmet Keleş ile oğlu Hakan Keleş tutuklanırken diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Keleş, ifadesinde Meriç’i bıçakladığını kabul etti ancak öldürme kastının bulunmadığını savundu. Olayın, YENİ Parti Oğuzeli İlçe Başkanlığına yapılacak atama nedeniyle yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı öne sürüldü.

Meriç, ailesinin talebi üzerine 22 Ağustos’ta ambulans uçakla İstanbul’daki Koç Üniversitesi Hastanesine nakledildi. Tedavisine yoğun bakımda devam edildi. YENİ Parti yönetimi ise 24 Ağustos’ta Keleş’in partiden kesin olarak ihraç edildiğini açıkladı.