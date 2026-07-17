Son Dakika | Bahis soruşturmasında 19 gözaltı! Kulüp yöneticilerinin bahis hareketleri tespit edildi

İstanbul merkezli bahis soruşturmasında 19 futbol kulübü yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında Galatasaray ve Beşiktaş yöneticileri de var. Şüphelilerin, görev yaptıkları kulüplerin maçlarına rakip takım lehine veya gol bahisleri oynadığı değerlendiriliyor. 2020-2026 arasındaki dönemler incelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında, profesyonel liglerde görev yapan 19 kulüp yöneticisine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

RAKİP TAKIM LEHİNE BAHİS OYNAMIŞLAR

Operasyon, 17 Temmuz 2026 günü saat 06.00 itibarıyla İstanbul merkezli olarak gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin, yöneticilik yaptıkları dönemde kendi kulüplerinin maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahisleri oynadığı değerlendiriliyor.

MASAK RAPORU

Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri incelendi.

Bahis kayıtları, Mali Suçları Araştırma Kurulunun analizleri ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer delillerle birlikte değerlendirildi. İncelemelerde, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketlerine ilişkin bulgulara ulaşıldı.

İŞTE GÖZALTI LİSTESİ

Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelere göre şüpheliler ve oynadıkları öne sürülen kupon sayıları şöyle:

ADANA DEMİRSPOR

Ali Sancak – Adana Demirspor A.Ş.: Yöneticilik yaptığı dönemde kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 7 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

Savaş Tatil – Adanaspor A.Ş.: Kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 124 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

ALTAY

Hasan Turan Güven – Altay Spor Kulübü: Kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 78 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

Barış Orhunbilge – Altınordu Futbol Kulübü: Kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 14 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

BALIKESİRSPOR

Kemal Aydın – Balıkesirspor Kulübü: Kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 12 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

Ünsal Yamaner – Bandırmaspor Kulübü: Kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 144 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

BEŞİKTAŞ

Tolga Kırgız – Beşiktaş Jimnastik Kulübü: Kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 1.488 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

Kerem Gürel – Beşiktaş Jimnastik Kulübü: Kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 996 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

Ahmet Akçelik – Beşiktaş Jimnastik Kulübü: Kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 53 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

BODRUM SPOR

Hüseyin Gözütok – Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.: Kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 27 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

BOLUSPOR

Murat Şabablı – Boluspor Kulübü: Kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 13 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

Ali Şen – Boluspor Kulübü: Kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 61 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

Halil İbrahim Yavaş – Boluspor Kulübü: Kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 28 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

Ali Gürsoy – Boluspor Kulübü: Kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 22 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

ERZURUMSPOR

Avni Akdemir – Erzurumspor Futbol Kulübü: Kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 218 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

GALATARAY

Maruf Güneş – Galatasaray: Kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 48 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ

Özgür Durşen – Gençlerbirliği Spor Kulübü: Kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 50 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

Sezgin Özkan – Gençlerbirliği Spor Kulübü: Kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 16 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

KARAMAN

Ömer Çetin – Karaman Futbol Kulübü: Kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 18 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

BAKAN GÜRLEK: HER TÜRLÜ ŞAİBELİ YAPININ ÜZERİNE GİDİLECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.

Gürlek, sahadaki mücadelenin hiçbir şaibenin gölgesinde kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ve operasyonlarda görev alan kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, temiz futbolun sağlanması ve sporun güvenilirliğinin korunması amacıyla adli süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde; yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılması; sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz.

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin önemli tespitlere ulaşılmıştır.

2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizleri birlikte değerlendirilmiş; Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş; 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamlı soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir."