Son Dakika | Askeri casusluktan yargılanan eski MKE Başkanı İsmet Sayhan'a tahliye kararı

ASSAN Group’a yönelik “askeri casusluk” davasında, eski MKE Başkanı İsmet Sayhan’ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Sayhan’ın tahliyesine karar verdi.

SANIKLARDAN ADLİ KONTROL TALEBİ

Duruşmaya tutuksuz sanıklar Mesut Ateş, Emin Öner ve Gürcan Okumuş ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık İsmet Sayhan ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Tutuksuz sanık Mesut Ateş savunmasında, “Kelepçeyle beraber ev hapsindeyim. Bazı sağlık sorunlarım oldu. İzin alarak hastaneye gittim ama bir sıkıntı olacak, gidemeyeceğim diye korkuyorum. Ev hapsimin kalkmasını talep ediyorum” dedi.

Tutuksuz sanık Emin Öner de ev hapsi tedbirinin kaldırılmasını istedi. Öner, şahsi malvarlığı üzerindeki tedbirin ve şirketlerine atanan kayyumun da kaldırılmasını talep etti.

“BÜYÜK BİR MAĞDURİYET YAŞIYORUM”

Tutuksuz sanık Gürcan Okumuş ise yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirterek, “Kirada oturuyorum, 2 çocuk babasıyım. Savunma sanayisinde böyle bir dava sürerken çalışmayı düşünürken zaten tedirgin oluyorum. Çok uzun süredir yönetici olarak çalıştım. Bu sebeple mühendis olarak çalışmam mümkün değil. Yurt dışı çıkış yasağı olan bir yöneticiyle de kimse çalışmıyor. Büyük bir mağduriyet yaşıyorum. Hem yurt dışı çıkış yasağımın kaldırılmasını hem de daha sonrasında beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

SAYHAN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Tutuklu sanık İsmet Sayhan da hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Daha önce ayrıntılı beyanlarda bulundum, kısa bir beyanda bulunacağım. İddianamede her sanığın ismi belirtilerek o sanıklara yüklenen suçlar ve eylemler ayrı ayrı belirtilmiş. Benimle ilgili olarak da Makine ve Kimya AŞ’nin dilekçesi alınarak 4 durum belirlenmiştir. İddia makamı da söz konusu 4 durumu aynen almıştır. TCK’nın 326’ncı maddesi kapsamında bu 4 durum değerlendirilemez. Bu kapsamda herhangi bir şekilde suç oluşturması da mümkün değil. Şahsıma yönelik suçlamalarla ilgili tüm deliller toplanmış durumda. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, İsmet Sayhan’ın tahliyesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. (DHA)