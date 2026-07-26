Son Dakika | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Barış Çimen hakkında soruşturma
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Barış Çimen hakkında "Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışında ikamet eden Barış Çimen'in sosyal medya üzerinden iktidara yönelttiği paylaşımları gerekçe göstererek Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217. maddesi uyarınca "Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi