Son Dakika | Gürsel Tekin'den 'figüran' haberine suç duyurusu
Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı üye törenine ücretli figüran taşındığı haberleri nedeniyle BirGün muhabiri Ebru Çelik ve gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, mutlak butlan kararıyla CHP’nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı üye törenine ücretli figüran taşındığını aktaran BirGün muhabiri Ebru Çelik'in haberine ilişkin suç duyurusunda bulundu.
Gazete Pano'nun haberine göre, UYAP üzerinden yapılan başvuruda haberi hazırlayan BirGün muhabiri Ebru Çelik'in yanı sıra birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç, Web Yayın Koordinatörü Berkant Gültekin, şirket temsilcisi Nedim Bayhan ve Sözcü TV muhabiri "şüpheli" olarak gösterildi.
"DEZENFORMASYON YASASI" KAPSAMINDA SORUŞTURMA
Suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu haberlerin "gerçek dışı, yalan ve iftira içerdiği" iddia edildi.
Dilekçede ayrıca, CHP'nin hiçbir etkinliğinde cast ajansıyla çalışmadığı savunularak, haber yayımlanmadan önce parti yetkililerine görüş sorulmadığı ve cevap hakkı tanınmadığı öne sürüldü.
ÜÇ AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ
Başvuruda gazeteciler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "hakaret" başlıklı 125. maddesi, kamuoyunda "dezenformasyon yasası" olarak bilinen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" başlıklı 217/A maddesi ile "iftira" suçunu düzenleyen 267. madde kapsamında soruşturma açılması talep edildi.