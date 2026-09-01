Son Dakika | Ankara Büyükşehir'den Melih Gökçek'e suç duyurusu! Açıklama için saat verildi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi avukatı Nadi Türkaslan’ın, Melih Gökçek ve ailesinin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında “suç örgütü” iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu açıklandı. Başvurunun ayrıntıları saat 13.00’te paylaşılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), avukat Nadi Türkaslan’ın 7 Ağustos 2026’da Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Başvuruda eski ABB Başkanı Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlıspor yöneticileri ile ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen kişiler yer aldı. Suç duyurusunun “suç örgütü” iddiasıyla yapıldığı belirtildi.

ABB’den yapılan açıklamaya göre Türkaslan, yaşanan son gelişmelerin ardından suç duyurusunun içeriğini ve başvuruya ilişkin ayrıntıları bugün saat 13.00’te kamuoyuyla paylaşacak.

BÜYÜKŞEHİRİN AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi şu açıklamayı yaptı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Avukatı Nadi Türkaslan, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlı Spor yöneticileri, ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen kişiler hakkında, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na suç örgütü iddiasıyla 07.08.2026 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştur.

Meydana gelen son gelişmeler nedeniyle Nadi Türkaslan, söz konusu suç duyurusunun içeriğini ve başvuruya ilişkin detayları bugün saat 13.00’te kamuoyuna açıklayacaktır.