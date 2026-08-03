Son Dakika | Akın Gürlek Uğur Mumcu'nun ailesi ile görüşecek!

Uğur Mumcu’nun ailesinin çağrısının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu verdi. Gürlek’in, Mumcu ailesi ve avukatlarıyla perşembe günü görüşeceği öğrenildi.

Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu ile avukatları Turgut Kazan ve Yalçın Akbal, suikast dosyasının Adalet Bakanlığı tarafından yeniden incelemeye alınmasının ardından 27 Temmuz’da Gürlek’ten randevu talep etmişti. Aile, yargılaması devam eden dosyanın Bakanlık tarafından hangi kapsamda ve hangi yöntemle ele alındığının açıklanmasını istemişti.

Açıklamada, cinayetin yalnızca uygulayıcılarıyla değil, azmettirenleri, karar vericileri, koruyanları ve olası uluslararası bağlantılarıyla birlikte aydınlatılması gerektiği vurgulanmıştı. Aile, bombayı Mumcu’nun aracına yerleştirmekle suçlanan firari sanık Oğuz Demir’in yakalanmasının devletin öncelikli görevi olduğunu belirtmişti.

İKTİDAR MEDYASI HABERİNE AİLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Mumcu ailesi ayrıca AKP medyasından Türkiye Gazetesi’nde yayımlanan ve suikastı Mossad’a bağlayan habere tepki göstermişti. Bu iddianın daha önce mahkemelerce delile dayanmadığı gerekçesiyle reddedildiğini hatırlatan aile, kesinleşmiş kararların tartışmalı hâle getirilmemesini istemişti. Perşembe günü yapılacak görüşmede bu kaygı ve taleplerin Gürlek’e aktarılması bekleniyor.