Son Dakika | Adalet Bakanlığı'ndan fon skandalında bilgi sızdırıldı iddiasına yanıt

Adalet Bakanlığı, kamuoyunda tartışılan fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, tarafından bilgi sızdırıldığı iddiasına, "Adalet Bakanlığından “sızdırıldığı” beyanı da Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır" yanıtı verildi.

Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit ederek harekete geçtiği bildirildi. Başsavcılığın 19 Ağustos’ta Sermaye Piyasası Kurulundan bilgi ve belge talep ettiği, fonlara ilişkin tasfiye kararlarının ise 17 Eylül’de alındığı aktarıldı.

"MALİ VERİLER DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Bakanlık açıklamasında, sürecin mali veriler ve somut suç şüphesi doğrultusunda yürütüldüğü vurgulandı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit ederek harekete geçmiş, 19 Ağustos tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan bilgi ve belge talep ederek soruşturma sürecini başlatmış, fonlara ilişkin tasfiye kararları ise 17 Eylül tarihinde alınmıştır. Bu kronoloji, soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü açıkça göstermektedir.”

Bakanlık, soruşturma sürecinin devlet kurumlarının koordinasyonu ile devam ettiğini belirtti. Açıklamada, iyi niyetli yatırımcıların ve vatandaşların haklarının korunması için gerekli adımların atıldığı ifade edildi.

SIZDIRILDI İDDİASINA YANIT

Adalet Bakanlığı, ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin Adalet Bakanlığından sızdırıldığı yönündeki sözlerine de tepki gösterdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından “sızdırıldığı” beyanı da Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır.”

Bakanlık, teyit edilmemiş ve manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulduğunu savundu. Açıklamada, bu içeriklerin yanlış olduğunun anlaşılmasının ardından ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığını savundu.

Bakanlığın tam olarak açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit ederek harekete geçmiş, 19 Ağustos tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan bilgi ve belge talep ederek soruşturma sürecini başlatmış, fonlara ilişkin tasfiye kararları ise 17 Eylül tarihinde alınmıştır. Bu kronoloji, soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü açıkça göstermektedir. Süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı irade ve yakın takibi doğrultusunda, devletimizin ilgili kurumlarının güçlü koordinasyonu ile yürütülmektedir. Adalet Bakanlığımız iyi niyetli yatırımcıların ve vatandaşlarımızın haklarının korunması, sorumluluğu bulunanlar hakkında adli sürecin etkin biçimde işletilmesi amacıyla üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Tam da bu nedenle, soruşturma sürecini gölgelemeye, adli makamların kararlılığını tartışmalı hâle getirmeye, devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmaya ve vatandaşlarımızın devlete güvenini sarsmaya yönelik girişimler söz konusudur. Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından “sızdırıldığı” beyanı da Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır. Teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulmasının ardından, -Sayın Bakanımızı da hedef alan- içeriklerin yanlış ve manipülatif olduğunun anlaşılması üzerine ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu içeriklerin arkasındaki odaklara ilişkin tartışmaları perdeleyerek, kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası açıktır. Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyon doğrultusunda, vatandaşlarımızın haklarının korunması ve adli sürecin etkin biçimde işlemesi için kurumsal sorumluluğunun gereğini yerine getirmektedir. Fon soruşturması, spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir."